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İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ’NDE YENİ DÜNYA DÜZENİ

Kadir Has Üniversitesi’nde “Uluslararası İklim Değişikliği Müzakerelerinde Sivil Toplum ve Medyanın Rolü” paneli düzenlendi.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ’NDE YENİ DÜNYA DÜZENİ
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“İklim Değişikliği İle Mücadele, Çağdaş Yaşam Demektir”
Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Çalışmaları Merkezi (CIES) tarafından yürütülen “İyi Yönetişimi Yakalamak: Sivil Toplum ve Gençliğin Güçlendirilmesi” projesi kapsamında 21 Aralık Cuma günü “Uluslararası İklim Değişikliği Müzakerelerinde Sivil Toplum ve Medyanın Rolü” paneli düzenlendi.
Son 24 yıldır, dünyanın her yerinden ve farklı sektörlerden paydaşların katıldığı BM İklim Değişikliği Taraflar Konferansı (COP), bu yıl Polonya’da gerçekleşti.  Türkiye’nin güçlü bir heyetle temsil edildiği COP24, iş dünyasından sivil toplum kuruluşlarına, yerel yönetimlerden bilim dünyasına kadar birçok grubun ortaklıklara varan gelişmelere imza attığı bir müzakere ortamı yarattı.
COP24’e katılan sivil toplum ve medya temsilcileri “Uluslararası İklim Değişikliği Müzakerelerinde Sivil Toplum ve Medyanın Rolü”  başlıklı panel ile Kadir Has Üniversitesi’nde çeşitli alanlarda çalışan sivil toplum ve düşünce kuruluşları, medya ve özel sektör temsilcileriyle bir araya gelerek, gözlemlerini, deneyimlerini ve nasıl bir yol çizilebileceğini masaya yatırdı. 
Herkesi ilgilendiren iklim krizini yavaşlatmak ve bu krize çözüm bulabilmek için, öncelikli olarak toplumda iklim krizinin sorun değilmiş gibi algılanmaması gerektiğinin altı çizilen panelde, uluslararası anlaşma ile ekonomik, siyasal, ulaşım gibi sitemlerle dünya düzeninin değiştiği ve buna göre yeni enerji kaynaklarının kurulduğu belirtildi. Bu yeni düzen ile birlikte toplumun nasıl hareket edeceğinin sadece medya sayesinde aktarılacağının önemi vurgulandı. 
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