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Kara Delik ilk kez görüntülendi

EHT Direktörü Shep Doelman bugüne kadar çekilen ilk kara delik fotoğrafını kamuoyu ile paylaştı.

Kara Delik ilk kez görüntülendi
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Uluslararası Olay Ufku Teleskobu projesi çatısı altında bir araya gelen uluslararası bilim adamları ekibi, dünyaya 53 milyon ışık yılı mesafedeki Başak (Virgo) Takımyıldızındaki M87 Galaksisi'nin merkezindeki süper masif kara deliğin, "olay ufku" olarak adlandırılan, kütle çekiminin en güçlü olduğu eşik bölgesinin bir fotoğrafını yayımladı.

ABD Ulusal Bilim Vakfı, 2012’de bir kara deliğin çevresini gözlemlemek için kurulan Event Horizon Teleskobu’ndan (EHT) elde edilen ‘çığır açıcı sonucu’ eş zamanlı basın toplantısıyla açıkladı.

İlk kez bir kara deliğin fotoğrafı çekilirken, bu gelişme ‘astrofizikte bir dönüm noktası’ olarak nitelendirildi.

Antarktika'dan Şili'ye kadar birçok bölgede 8 telsiz teleskoptan oluşan ve 200'den fazla bilim insanının katkıda bulunduğu EHT Direktörü Astrofizikçi Sheperd Doeleman, “Kara delikler evrendeki en gizemli objeler. Asla görülemez dediğimiz şeyi gözlemledik. Kara deliğin fotoğrafını çektik” ifadelerini kullandı.

Açıklamayı yapan bilim insanları kara delikle ilgili buluşlarının Albert Einstein’in İzafiyet Teorisi’ni desteklediğini de vurguladı.

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Kara Delik
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