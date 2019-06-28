Kaspersky'den sahte video oyun uyarısı

İSTANBUL (AA) - Kaspersky tarafından yapılan araştırmaya göre, her yıl bir milyona yakın kullanıcı sahte video oyunları aracılığıyla hedef alınıyor.

Kaspersky'den yapılan açıklamaya göre, video oyunlarına artan talepten yararlanan siber suçlular, popüler oyunların sahte kopyalarıyla zararlı yazılım bulaştırıyor. Geçen yılın Haziran ayıyla bu yılın Haziran ayı arasındaki 12 aylık dönemde 930 binden fazla kullanıcı bu şekilde saldırıya uğradı. Saldırıların üçte birinden fazlası yalnızca üç oyun üzerinde yoğunlaştı.

Video oyunları uzun süredir hayatımızda ve internetin gücü sayesinde oyunların büyüme ve gelişme hızı büyük ölçüde arttı. Günümüzde dünya nüfusunun yaklaşık onda biri internet üzerinden oyun oynuyor. Diğer dijital eğlence türleri gibi video oyunları da telif hakkı ihlali ve yasa dışı torrent takipçileri gibi sorunlarla karşı karşıya kalıyor. Zararlı yazılım yaymak için markanın yasa dışı yolla kullanılması da bu sorunlardan birisi olarak son dönemde öne çıkıyor. Popüler oyunların çoğu dijital dağıtım platformlarında yer alıyor. Bu platformlar, yüklenen dosyaların gerçek oyun dosyaları mı yoksa zararlı yazılım örnekleri mi olduğunu her zaman anlayamıyor.







- Siber suçlular en çok Minecraft, GTA 5 ve Sims 4'ü kullanıyor

Bu konuyu incelemek isteyen Kaspersky araştırmacıları, geçen yılın tamamı ve bu yılın ilk yarısında tespit edilen zararlı dosyaları mercek altına aldı. Siber suçluların en çok kullandığı oyunların başında Minecraft geliyor. Bu oyun gibi görünen zararlı yazılımlar, 310 binden fazla kullanıcıyı etkileyerek toplam saldırıların yaklaşık yüzde 30’unu oluşturuyor. Sahte oyunlar arasında ikinci sırada ise 112 binden fazla kullanıcıyı hedef alan GTA 5 yer alıyor. Popüler oyunlar arasında yer alan Sims 4’ün sahte versiyonu ise yaklaşık 105 bin kullanıcıyı etkiledi.



Araştırmacılar, siber suçluların kullanıcıları henüz çıkmamış oyunlarla da kandırdığını ortaya çıkardı. Piyasaya çıkmamış oyunlar gibi görünen dosyalarda aslında zararlı yazılımlar bulunuyor. Araştırmada, henüz çıkmamış en az 10 adet oyunun sahte sürümleri tespit edildi. Bunların yüzde 80’i FIFA 20, Borderlands 3 ve Elder Scrolls 6’dan oluşuyor.





- "Https ile başlamayan şüpheli bağlantılara tıklamayın"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Güvenlik Araştırmacısı Maria Federova, siber suçluların kullanıcıları hazırlıksız yakalamak için dijital eğlence ortamlarından yararlandığını belirtti.

Popüler televizyon programları, filmlerin ilk gösterimleri ve ünlü video oyunların bu amaçla kullanıldığını ifade eden Federova, "Bu yolun tercih edilmesinin nedeni çok basit. İnsanlar rahatlayıp eğlenmek istediklerinde daha az dikkatli oluyor. Yıllardır kullandıkları eğlenceli bir şeyde zararlı yazılım bulmayı beklemiyorlar. Bu nedenle, bu saldırı vektörünün başarılı olması için gelişmiş bir yöntem gerekmiyor. Herkese dikkatli olmasını, güvenilmeyen dijital platformlardan ve şüpheli görünen tekliflerden kaçınmasını, güvenlik yazılımları kurmasını ve oyun için kullandıkları tüm cihazlarda düzenli güvenlik taramaları yapmasını tavsiye ediyoruz." ifadelerini kullandı.



Kaspersky, video oyunu gibi görünen zararlı yazılımların kurbanı olmamak için şunlara dikkat edilmesini öneriyor:



"Yalnızca güvenilir yasal servislerden yararlanın. Web sitelerinin gerçek olup olmadığına daha fazla dikkat edin. Video oyunları indirmeye izin veren fakat yasal olduğuna emin olmadığınız ve 'https' ile başlamayan web sitelerini ziyaret etmeyin. Dosya indirmeye başlamadan önce web sitesinin gerçek olup olmadığını, URL’nin biçimine veya şirket adının yazılışına bakarak kontrol edin. Henüz çıkmamış oyunları oynama fırsatı sunduğunu iddia eden şüpheli bağlantılara tıklamayın. Birçok farklı tehdide karşı kapsamlı koruma sağlayan, Kaspersky Security Cloud gibi güvenilir güvenlik çözümleri kullanın."