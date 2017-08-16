Kastamonu Üniversitesi bilimsel yayınlarıyla öne çıktı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın, uluslararası yayın kuruluşu Elsevier'in araştırmasına göre, üniversitenin 6 alanda bilimsel yayınlarıyla dünyada ilk 10'a girdiğini söyledi.

Rektör Aydın, düzenlediği basın toplantısında, üniversite ve akademik kuruluşların yayın sayıları, bu yayınların atıf ve etki alanıyla ilgili çalışma yapan Elsevier'in, 2011 sonrasını kapsayan Bilimsel Yeterlilik ve Analiz Raporu'nu açıkladığını söyledi.

Çalışmanın tamamen bilimsel konuları kapsadığını vurgulayan Aydın, "Bu çalışma dünyadaki bütün üniversiteleri kapsıyor. Rapor kapsamında fen, sağlık ve sosyal bilimlerde 23 temel alan belirlenerek bu alanda yapılan çalışmalar incelenmiş. Kastamonu Üniversitesi olarak belirlenen bu 23 temel alanın 6'sında ilk 6'da yer alıyoruz. Bu 6 alanın tamamı fen bilimleri içinde yer alıyor." dedi.

Kastamonu Üniversitesinin Elsevier'in raporuna göre, bilimsel yayınlarıyla ilk 6'ya girdiği alanlar hakkında bilgi veren Aydın, şunları söyledi:

"Malzeme mühendisliği ve nanoteknoloji alanında dünya genelinde 746 çalışma yapılmış, bunun 232'si Türkiye'de yapılmış. Üniversitemiz bu alanda yaptığı 36 yayınla dünya ikincisi oldu. Dünya birincisi ise Abant İzzet Baysal Üniversitesi oldu. Fiziğin nükleer kısmında yapılan yayınlara baktığımızda dünyada 522 çalışma yapılırken bunların 50 tanesi Türkiye'den, 9'u da bizim üniversitemizden çıkmış. Bu alanda dünyada üçüncü sırada yer alıyoruz. Balıkçılık alanında yapılan 637 çalışmanın 28'i Türkiye'ye ait. Atıf oranı yüksek olan 3 çalışmayla Kastamonu Üniversitesi dünyada 5. sırada yer alıyor. Ormancılık ve yangın alanıyla ilgili yapılan 583 çalışmanın 21'i Türkiye tarafından yapılırken 7'si üniversitemize ait. Bu alanda yayın sayısı ve atıf bakımından dünya birincisiyiz. Fiziğin fizyon reaksiyonları kısmında ise dünyada 275 çalışma yapılırken, 9'u Türkiye tarafından gerçekleştirilmiş. Kastamonu Üniversitesi bu alanda yaptığı 7 çalışmayla dünyada 6. sırada. Orman endüstrisi mühendisliği alanında ise dünya genelinde yapılan 279 yayının 13'ü Türkiye'ye ait. Üniversitemiz ortaya koyduğu 3 yayınla dünya altıncısı oldu."

Fen ve mühendislik alanında oldukça güzel çalışmalar yapıldığını belirten Aydın, "Hedefimiz, 4 yıl sonra 10 temel alanda ilk 10'a girmek olacak." diye konuştu.