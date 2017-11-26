KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından "Sanal ve Arttırılmış Gerçeklik" ana temasıyla bu yıl ilki gerçekleştirilen Kocaeli Bilişim Fuarı sona erdi.

Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenen fuarda, sanal ve artırılmış gerçeklikle Türkiye ve dünyada bilişim sektöründeki teknoloji ürünleri sergilendi.

Bilişim ve teknoloji alanında ilginç objelerin sergilendiği ve çeşitli etkiliklerin yapıldığı fuarı 4 günde çok sayıda vatandaş ziyaret etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yıl ilk kez düzenledikleri Bilişim Fuarı'nın büyük ilgi gördüğünü söyledi.

Kocaeli'nin büyük bir hamlesi olan Bilişim Fuarı'nı Türkiye'de bir ilk olarak gerçekleştirdiklerine dikkati çeken Karaosmanoğlu, "Çok başarılı bir fuar yaşadık. Çağımız bilişim çağı. Halkımız, gençler, öğretmenler, firmalar fuarımıza çok büyük bir ilgi gösterdiler. İnşallah gelecek yıllarda çok daha büyük bir ilgi bekliyoruz. Kocaelimiz için hayırlı olsun. Gelecekte çok daha vizyoner projelerle, fuarlarla halkımızın hizmet vermeye devam edeceğiz." diye konuştu.

- "Dünya için örnek olacak bir proje"

Karaosmanoğlu, belediye bünyesinde itfaiyecilik eğitimi alan ve yaşadıkları kırsal bölgelerdeki yangınlara ilk müdahaleyi yapan gönüllü itfaiyeci kadınlarla birlikte fuarı gezdiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Fuarın son gününde Avluburun köyümüzden gönüllü itfaiyeci kardeşlerimiz birlikteyiz. Onları misafir ediyoruz. Onlar tebrik ediyorum. Artık hayat müşterek. Kırsalda her köye bir itfaiye müfrezesi kurmak mümkün değil. Ama biz gönüllü itfaiyeciliği çok önemsiyoruz. Köylerimizde gönüllü itfaiyeciler yetiştiriyoruz. Ama hanım kardeşlerimiz, 'Her zaman beyleri bulamıyoruz. Yangının da ne zaman çıkacağı belli değil. Biz de bunu öğrenmek, eğitim almak istiyoruz' dediler. Bizde hanım kardeşlerimize eğitim verdik. Erkekler geri kaldı. Erkeklerin önüne geçtiler. Hem Türkiye için örnek oldu. Bana göre dünya için örnek olacak bir proje."