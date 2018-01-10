Kocaeli'de liseliler deneyimleyerek öğrenecek

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin bilimsel eğitimi teşvik etmek amacıyla hayata geçirdiği "Deneyerek Öğreniyorum" projesi kapsamında kentteki 74 okulda 91 fizik, kimya ve biyoloji laboratuvarı açılacak.

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Yahya Kaptan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen projenin tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, eğitimin en fazla önem verdikleri alanların başında geldiğini belirterek, geleceğin emanetçisi gençlerin en iyi şekilde yetişmesinin herkesin en büyük arzusu olduğunu söyledi.

İyi eğitim için gençlere fiziki mekanların da en iyi şekilde sunulması gerektiğini dile getiren Aksoy, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı yatırımların yanı sıra yerel yönetim ve hayırseverlerin sunduğu katkılarla Kocaeli'nin eğitimdeki başarı çıtasının çok daha üst noktalara çıktığını kaydetti.

Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Türkiye'de eğitime en fazla destek veren belediyelerin başında geldiğini vurgulayarak, "Bugüne kadar 260 bine yakın bilgisayar belediye tarafından öğrencilerimize dağıtıldı. Eğitime destek vermeye devam eden Büyükşehir Belediyesi, 'Deneyerek Öğreniyorum' projesi kapsamında okullara laboratuvarlar kuracak." diye konuştu.

Gençlerin birçok konuyu kitaplardan okuyarak öğrenme imkanı bulunduğuna, ama teorik bilginin tek başına yeterli olmadığına dikkati çeken Aksoy, şunları kaydetti:

"Deney yapmak, test yapmak ve onu yaşayarak öğrenmek büyük önem taşıyor. Bu bakımdan laboratuvarlarımız da öğrencilerimizin daha iyi yetişmesine fırsat yaratan ortamlar. Meslek liselerimizi ihtiyaç duyulan noktalarda bu konuda Büyükşehir Belediyemiz hayata geçirdiği proje kapsamında 74 lisemizde 91 laboratuvarı hizmete sunacak. Öncelikli görevi olmamasına rağmen eğitime büyük önem veren Sayın Başkanımıza teşekkür ediyoruz."

- "13 okulda 16 laboratuvarı tamamladık"

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu da gelişmenin ve kalkınmanın yolunun çalışmaktan ve eğitimden geçtiğini ifade etti.

Yöneticiler olarak gençleri çok sevdiklerinin altını çizen Karaosmanoğlu, eğitimsiz bir ulusun kalkınmasının mümkün olmadığını, eğitimin de mutlaka deneye dayanması gerektiğini vurguladı.

Karaosmanoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Büyükşehir Belediyesi olarak geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin eğitimi için değerli bir projeyi daha hayata geçiriyoruz. Bilimde teorikten pratiğe giden yol deneyerek öğrenmekten geçiyor. Genç beyinlerin kitaplarda okudukları bilgileri, kendileri için özel olarak hazırlanan laboratuvarlarda deneyler yaparak öğrenmesi, yeni şeyler keşfetmesi gerekiyor. Bundan çıkarak hayata geçirdiğimiz 'Deneyerek Öğreniyorum' projesi kapsamında kent genelindeki 74 okulumuza 91 adet laboratuvar kuracağız."

Fen, fizik, kimya ve biyoloji dallarında oluşan laboratuvarlarda günün gereklerine uygun, en gelişmiş deney alet ve malzemelerin yer aldığını anlatan Karaosmanoğlu, şu ana kadar proje kapsamında 13 okulda 16 laboratuvarı tamamladıklarını sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından Vali Aksoy ve Büyükşehir Belediye Başkanı Karaosmanoğlu, okulda kurulan laboratuvarı gezerek, öğrencilerle deney yaptı.