Kolaysoft Teknoloji, Özel Entegratörler Kurulu 20.’ci toplantısına katıldı

Kolaysoft Teknoloji, 24 Ocak tarihinde, Özel Entegratörler Kurulu 20.’ci toplantısına katıldı. TÜRKKEP’in ev sahipliğinde Radisson Blu Hotel Şişli’de düzenlenen organizasyona, özel entegratörlerin yoğun katılımı gerçekleşti. Toplantıya, Kolaysoft Teknoloji Pazarlama Koordinatörü Mehmet Umut Gökbulut katıldı.



Mükellefler, farklı bir entegratörden e-İrsaliye hizmeti alabilir



Toplantıyı değerlendiren Kolaysoft Teknoloji Pazarlama Koordinatörü Mehmet Umut Gökbulut, şunları anlattı:

“Yapılan toplantıda, güncel konular ve son gelişmeler değerlendirildi. Bu konular arasından önemli birkaç konudan bahsetmek gerekirse; E-Fatura ve E-Arşiv kullanan mükelleflerin, e-İrsaliye’de farklı bir özel entegratörden hizmet alabileceği kaydedildi. E-İrsaliye çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor ve artık kağıt ortamda irsaliye basılmaksızın tümüyle elektronik ortamda işlemlerin yürütülmesi için gerekli her ayrıntı en ince noktasına kadar değerlendirilmektedir. Eğer, mücbir sebeple kağıt ortamda irsaliye basılırsa, sonrasında E-İrsaliye’ye dönüştürülmesi gerekli aksiyon planları ve sistemler hazır halde olması için çalışmalar tüm hızıyla sürmektedir. Tüm E-Dönüşüm uygulamalarında doğrulama ve takibin sağlanabilmesi için kullanılacak olan QR kodu (karekod), sadece belge (fatura, irsaliye vb.) numarası değil, aynı zamanda diğer mali bilgilerin de yer alması planlanmaktadır. Bu sayede, tekil belge takibi daha kolay yapılacaktır. Bir diğer önemli konu, mükelleflere kesilen E-Arşiv faturaları ilgili, mükellef kendi interaktif vergi dairesinden aylık bazda sorgulayabilecek ve bu sayede mükellefler, E-Arşiv faturaları aylık bazda doğrulayabilecektir” diye konuştu.