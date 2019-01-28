Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi food istanbul mersin dünya Trabzon
En çok o satıldı
En çok o satıldı
Panei satacak
Lübnan'a panei satacak
Dünya Ekonomisi 2019’u Yumuşak İnişle Tamamlayacak
Euler Hermes o raporu açıkladı!
RAV4 yenilendi
RAV4 yenilendi
Yüzde 30 indirim
Yüzde 30 indirim

Kolaysoft Teknoloji, Özel Entegratörler Kurulu 20.’ci toplantısına katıldı

 Kolaysoft Teknoloji, 24 Ocak tarihinde, Özel Entegratörler Kurulu 20.’ci toplantısına katıldı. TÜRKKEP’in ev sahipliğinde Radisson Blu Hotel Şişli’de düzenlenen organizasyona, özel entegratörlerin yoğun katılımı gerçekleşti. Toplantıya, Kolaysoft Teknoloji Pazarlama Koordinatörü Mehmet Umut Gökbulut katıldı.   

Kolaysoft Teknoloji, Özel Entegratörler Kurulu 20.’ci toplantısına katıldı
banner17

 Kolaysoft Teknoloji, 24 Ocak tarihinde, Özel Entegratörler Kurulu 20.’ci toplantısına katıldı. TÜRKKEP’in ev sahipliğinde Radisson Blu Hotel Şişli’de düzenlenen organizasyona, özel entegratörlerin yoğun katılımı gerçekleşti. Toplantıya, Kolaysoft Teknoloji Pazarlama Koordinatörü Mehmet Umut Gökbulut katıldı.   
 
Mükellefler, farklı bir entegratörden e-İrsaliye hizmeti alabilir
 
Toplantıyı değerlendiren Kolaysoft Teknoloji Pazarlama Koordinatörü Mehmet Umut Gökbulut, şunları anlattı:
“Yapılan toplantıda, güncel konular ve son gelişmeler değerlendirildi. Bu konular arasından önemli birkaç konudan bahsetmek gerekirse;  E-Fatura ve E-Arşiv kullanan mükelleflerin, e-İrsaliye’de farklı bir özel entegratörden hizmet alabileceği kaydedildi. E-İrsaliye çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor ve artık kağıt ortamda irsaliye basılmaksızın tümüyle elektronik ortamda işlemlerin yürütülmesi için gerekli her ayrıntı en ince noktasına kadar değerlendirilmektedir. Eğer, mücbir sebeple kağıt ortamda irsaliye basılırsa, sonrasında E-İrsaliye’ye dönüştürülmesi gerekli aksiyon planları ve sistemler hazır halde olması için çalışmalar tüm hızıyla sürmektedir. Tüm E-Dönüşüm uygulamalarında doğrulama ve takibin sağlanabilmesi için kullanılacak olan QR kodu (karekod), sadece belge (fatura, irsaliye vb.) numarası değil, aynı zamanda diğer mali bilgilerin de yer alması planlanmaktadır. Bu sayede, tekil belge takibi daha kolay yapılacaktır. Bir diğer önemli konu, mükelleflere kesilen E-Arşiv faturaları ilgili, mükellef kendi interaktif vergi dairesinden aylık bazda sorgulayabilecek ve bu sayede mükellefler, E-Arşiv faturaları aylık bazda doğrulayabilecektir” diye konuştu. 
İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1