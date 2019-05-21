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Konya'da kaşiflere kodlama ve robotik eğitimi

- Kuveyt Türk, gelecek nesilleri teknolojinin temel yapı taşı olan kodlama eğitimiyle tanıştırmak için başlattığı 1010 Kaşif Projesi kapsamında Konya'da öğrencilerle bir araya geldi

Konya'da kaşiflere kodlama ve robotik eğitimi
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KONYA (AA) - Kuveyt Türk, gelecek nesilleri teknolojinin temel yapı taşı olan kodlama eğitimiyle tanıştırmak için başlattığı 1010 Kaşif Projesi kapsamında Konya'da öğrencilerle buluştu.

Kuveyt Türk ve Türk Kızılayı iş birliğiyle ortaokul öğrencilerine kodlama ve robotik eğitiminin verildiği proje kapsamında Meram Ticaret Borsası Ortaokulu öğrencilerine eğitim verildi.

Kuveyt Türk çalışanlarının katkıda bulunduğu proje kapsamında, temel kod yazımının yanı sıra çocuklara verilen kod senaryolarıyla pek çok alanda uygulamalı kodlama ve robotik eğitimi yapıldı.

Tam gün sürecek eğitimde "Adımızı Yazalım, Deniz Feneri, Sokak Lambası, Alkışla Yanan Lamba, Trafik Işıkları, Park Sensörü, Tren Geçiş Kontrolü, Gece Lambası, Oyun Hamuru ve Renkler" olmak üzere 10-15 yaş grubuna uygun eğlenceli, eğitici ve öğretici uygulamalar sunuluyor.

Proje Gönüllüsü Zeynel Enes Mirza, öğrencilerin robotik kodlama eğitimine ilgi gösterdiğini belirtti.

- "Bu projeyle öğrencilerin ayağına geldik"

Projeyle öğrencilerin kodlama eğitimi aldığını dile getiren Mirza, şöyle konuştu:

"Genelde kodlama ve robotik eğitimleri öğrencilerin bir yere toplanıp verilmesiyle oluyordu. Teorik olarak birkaç saatlik eğitim veriliyordu ve devamı da gelmiyordu ama biz bu projeyle öğrencilerin ayağına geldik. Projede uygulamayı bol tuttuk. Sürekliliği de sağlamaya çalışıyoruz. Proje kapsamında kodlama eğitimi için bir kit oluşturduk. Çocuklar kendilerine verilen eğitimle adlarını yazmayı, deniz fenerinin, sokak lambasının, park sensörünün ve trafik ışıklarının çalışma mantığını ve buna benzer birçok şeyin kodlamasını yapıyor, öğreniyor. Bu eğitimi diğer öğrencilere anlatabilmesi adına öğretmenlere de öğretiyoruz."

Okulun Müdürü Hüseyin Ateş de böyle bir projenin okullarında yapılmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kuveyt Türk ve Türk Kızılay'a teşekkür eden Ateş, "Öğrencilerimiz heyecan ve zevkle robotik kodlamayı öğrenmeye başladılar. Bu projeyle öğrenciler uygulama yaparak eğitim alıyor. " dedi.

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