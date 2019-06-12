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"Küçük mucitler" projelerini tanıttı

- Türkiye'nin 20 ilinden 300 öğrencinin katılımıyla başlayan "KodlaManisa Festivali"nde geleceğin teknolojilerini tasarlayan öğrenciler, projelerini tanıttı

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MANİSA (AA) - Türkiye'nin 20 ilinden 300 öğrencinin katıldığı KodlaManisa Festivali başladı.

Manisa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Vestel Kurutma Makinesi Fabrikası'nda düzenlenen festivalde tasarımını yapıp kodladıkları projeleri tanıtan öğrenciler, projelerini jüriye sundu.

Festivalin açılış törenine katılan Manisa Valisi Ahmet Deniz, Vestel Beyaz Eşya Genel Müdürü Erdal Haspolat, öğrencilerin projelerini tek tek inceledi.

Vestel Beyaz Eşya Genel Müdürü Erdal Haspolat, şirket olarak teknoloji ve kodlamayla ilgili çalışmaları teşvik ettiklerini belirterek, "Bu tür çalışmaların da ülkemizdeki yerli ve teknolojide öncü kuruluşlarında olması çok anlamlı, çünkü gençlerimiz okullarında yapmış oldukları uygulamaları burada görme şanslarına sahip oluyor. Bu da onların geleceğe olan öz güvenlerini arttırmakta ve kendi yapacakları başarıları ileride bu tür kurumlarda sonuca ulaşmasını görmeleri açısından çok anlamlıdır." dedi.

Manisa Valisi Ahmet Deniz de dünyanın artık dijital bir çağda olduğuna işarete ederek, "Artık kodlamanın, yapay zekanın, otomasyonun ön plana çıktığı endüstri 4.0’ın konuşulduğu bir çağdayız. Bunu yakalayabilmek için çocuklarımızın bu inovasyon kültürünü teknolojiye yakınlığını aşılamak lazım. Onu da bu ortamlarda göstermek lazım. Vestel ile bugün yaptığımız işbirliği çerçevesinde çocuklarımızın projelerini, sunumlarını, heyecanını ve coşkusunu görünce çok mutlu oluyoruz." diye konuştu.

Akşama kadar sürecek sergide jüri tarafından yapılacak değerlendirmenin ardından en başarılı projeler ödüllendirilecek.

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