MediaTek’ten 5G Uyumlu Yonga Seti: Helio M70

Dünyanın önde gelen işlemci geliştiricisi MediaTek, 5G uyumlu Helio M70 5G serisi yonga setinin tanıtımını yaptı. İşlemci pazarında, 5G uyumlu öncü ürünler arasında yer alan ve gelişmiş özellikleriyle, farklı bağlantı teknolojilerini destekleyen bir multimode modem sunan MediaTek Helio P70 5G, şirketin 5G rekabetindeki güçlü konumunu perçinliyor. MediaTek’in 2019 itibarıyla cihazlarda yerini alacak olan yeni işlemcisinin, 5G uyumlu cihaz pazarına yeni bir momentum sağlaması bekleniyor.



Endüstri Önderi 5G Yonga Seti

Bünyesindeki ağ mimarisi sayesinde Alt-6 GHz spektrum bandında çalışmasının yanı sıra, 2G/3G/4G/5G teknolojilerini destekleyen multimode özellikli yonga seti MediaTek Helio M70’in yeni nesil modemi, aynı zamanda 5Gbps veri hızı ile 3GPP Rel-15‘in yeni özelliklerine uygun olarak tasarlandı.



MediaTek Helio M70’in LTE ve 5G çift bağlantısını da destekleyen multimode özelliği, 5G bağlantının mevcut olmadığı yerlerde, 4G / 3G / 2G bağlantı hızlarıyla da uyum sağlıyor. Böylece MediaTek, cihaz üreticileri ve son kullanıcılara sunduğu yeni nesil teknoloji deneyimini, esneklik ve kolaylıkla birleştiriyor. Helio M70 5G’nin sahip olduğu özellikler, aynı zamanda daha basit tasarımlı ve daha yüksek enerji verimliliğine sahip ürünler anlamını taşıyor.



Şirketin, yeni nesil teknolojilerin yaygınlaşması yönündeki azmini vurgulayan MediaTek Kablosuz İletişim İş Birimi Genel Müdürü TL Lee, “5G baseband uyumlu ilk yonga seti MediaTek Helio M70’in ticarileşmesi, tüketicilerin eksiksiz bir 5G deneyimi yaşama şansı etmesi anlamına geliyor. 5G ve yapay zeka, gelecekte de endüstrinin büyüme motorları olmaya devam edecek. Mobil telefonlar ve akıllı yaşam cihazları, tüketicilere benzersiz deneyimler sunacak” dedi.



Küresel “5G Uyumlu Öncü Ürünler İnisiyatifi (5G Device Forerunner Initiative)” üyeleri arasında yer alan MediaTek, 5G teknolojisinin sürdürülebilir endüstriyel gelişimini, paydaşları ve müşterileri için bu teknolojiyle uyumlu olarak geliştirdiği ürünleriyle destekliyor.



MediaTek Hakkında

Yıllık bazda dünya çapında 1,5 milyar ağ bağlantılı cihaza güç veren işlemcileri geliştiren global kuruluş MediaTek, mobil cihazlar, bağlantılı cihazlar, ev ve eğlence teknolojileri, Nesnelerin İnterneti ürünleri için inovatif çip üzerinde sistemlerinin (SoC) geliştirilmesinde pazara liderlik etmektedir. Inovasyon tutkusuyla hareket eden MediaTek, akıllı telefonlar ve tabletler, dijital TV’ler, OTT TV’ler, giyilebilir cihazlar ve otomobillerde kullanılan elektronik ürünleri kapsayan geniş bir yelpaze için geliştirdiği ileri düzey multi medya çözümleri ve düşük enerji tüketimli mobil teknolojiler de dahil olmak üzere anahtar öneme sahip teknoloji alanlarında pazarın gelişimine yön veren lider oyuncu kimliği taşımaktadır. MediaTek, sunduğu akıllı teknolojilerle insanlara, ufuklarını genişletmek ve hedeflerine kolay bir şekilde erişmek için güç ve ilham kaynağı olur. Yaptığımız her şeyi bunun için yapıyor ve buna ‘Everyday Genius’ diyoruz.

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