'MTTB-Dava' uluslararası yarışlara hazırlanıyor

KAYSERİ (AA) - ERGÜN HAKTANIYAN - Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) Kayseri Şubesi ile Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Mühendislik Fakültesi öğrencileri işbirliğinde 90 bin liraya mal edilen elektrikli otomobil "MTTB-Dava", Shell Eco-Marathon yarışlarında da boy göstermek istiyor.

ERÜ öğrencileri, TÜBİTAK tarafından düzenlenen "Alternatif Enerjili Araçlar Yarışması" için ürettikleri "MTTB-Dava" adlı elektrikli otomobil ile tasarım alanında birincilik ödülü aldı.

"MTTB-Dava"nın üretiminin 10 kişilik ekiple yapıldığını belirten endüstri mühendisliği 4. sınıf öğrencisi ve proje yöneticisi Gürkan Emecen, AA muhabirine, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İETT Genel Müdürlüğü, Erciyes Üniversitesi, Kayseri Sanayi Odası, Kayseri Ticaret Odası, Büyükşehir Belediyesi gibi birçok kurum ve kuruluşların projelerine destek verdiğini söyledi.

Tasarladıkları aracın maliyetinin 90 bin lirayı bulduğunu aktaran Emecen, şunları kaydetti:

"Ülkenin yerliliğine özen gösteriyoruz. Ülkemizin de bu şekilde gelişeceğini düşünüyoruz. MTTB öğrencileri olarak bir araya geldik, sürekli oturmakla olmuyor, icraata geçmek istedik ve bu projeye başladık. Projemizin 3 ay AR-GE süresi oldu. Aracın yapımı da 2 ayda tamamlandı.

TÜBİTAK'ın düzenlediği elektrikli araç yarışlarına katıldık. Oradaki yarışmada aracımız tasarım ödülünü aldı. TÜBİTAK'ın düzenlediği standartlara göre gerçekten büyük ve sınırları zorladığımız bir araç. Bizim gayemiz yarıştan çok gerçekten üretilebilir ve seri üretime geçebilecek bir araç prototipi yapmaktı. Ortaya da böyle güzel bir ürün çıktı. Gerçekten donanımlı ekiplerimiz var. Yerli üretimi yapılacak aracın tasarımı alanında da olmak isteriz. MTTB-Dava ile TÜBİTAK'ın diğer yarışmalarına ve Shell Eco-Marathon yarışlarına da katılacağız ve orada da birincilik elde etmek istiyoruz."

Aracın bataryası 3 saatte doluyor

ERÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Görevlisi Zafer Türkmen ise eskizler eşliğinde araç tasarımına başladıklarını ve aracın kaportasını CNC makinesiyle yontmayıp kendi elleriyle şekillendirdiklerini vurguladı.

Türkmen, dünyadaki rakiplerinden çok eksik kalır bir yanı olmayan aracı, ileride içerisindeki teknolojiyi de geliştirerek iddialı bir spor arabasına dönüşebileceklerini kaydetti.

Endüstri Mühendisliği 4. sınıf öğrencisi Muhammed İlyas Pehlivanlı ise aracın motorunun 4,8 kilowat gücünde olduğunu ve karbon fiber kullandıklarını anlattı.

Araç tasarımına özen gösterdiklerini belirten Pehlivanlı, "Camlarımız normal araç camlarından, 3 saatte batarya dolumu gerçekleşiyor, yaklaşık 80 kilometre yol katediyor. İlerleyen zamanlarda 250 kilometreye çıkartacağız. İmkan verilirse daha iyi ve teknolojik bir Dava görülebilir ve Dava yollarda olabilir." dedi.

Birlik Vakfı Kayseri Şubesi Başkanı Mehmet Adıgüzel de MTTB'li öğrencilerin Dava isimli aracına desteklerini sürdüreceklerini ve Türkiye kazanım verecek çalışmalara destek vereceklerini söyledi.