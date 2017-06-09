Mühendislik öğrencilerinden kurşun geçirmez esnek zırh

ANKARA (AA) - MUHAMMED BOZTEPE - Mühendislik Fakültesi 4. sınıf öğrencisi iki üniversiteli genç, güvenlik güçlerinin operasyonlarda daha rahat hareket edebilmelerini sağlayacak kurşun geçirmez, esnek zırh projesi geliştirdi.

Başkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü 4. sınıf öğrencileri Ekin Yıldırım ve Can Ünlü, güvenlik güçlerini koruyan çelik yeleklerin ağır ve kalınlığı nedeniyle hareket kabiliyetini zorlaştırması sorununa çözüm aramak için yola çıktı.

Yrd. Doç. Dr. Ebru Saraloğlu Güler'in danışmanlığında yaklaşık bir yıl süren çalışmanın sonunda dayanımı yüksek hafif kumaş kullanılarak yapılan esnek zırh, üniversitenin 9. Bitirme Projeleri Sergisi'nde yer aldı.

Öğrencilerin, güvenlik güçlerince çelik yeleklerin yerine kullanılabilecek bir zırh üretme düşüncesiyle hayata geçirdikleri proje, büyük beğeni topladı. Üretilen zırh, güvenlik güçlerini hem koruyacak hem de kullananların daha rahat hareket etmelerini sağlayacak.

- "Asker ve polisimizin operasyonlarda rahat etmelerini sağlayacağız"

Projeyi geliştiren öğrencilerden Ekin Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son dönemde terörle mücadeleye hız verildiğini belirterek, "Savunma sanayisi için ne yapabiliriz" düşüncesiyle yola çıktıklarını ifade etti.

Kullanımda olan çelik yeleklerin ağır ve kalın olması nedeniyle asker ve polislerin operasyonlarda rahat hareket edemediklerini gördüklerini anlatan Yıldırım, çalışmalarının çıkış noktasının bu olduğunu bildirdi.

Arkadaşı Can Ünlü ile oluşturdukları proje kapsamında ilk olarak malzeme seçimi yaptıklarını vurgulayan Ekin Yıldırım, şunları söyledi:

"Kompozit malzeme üretmek için kevlara, ürettiğimiz kayma altında katılaşan sıvıyı emdirdikten sonra sırasıyla reolojik, darbe ve esneme testleri uygulandı. Testlerde başarılı olduk ve 300 metre saniye mermi hızıyla namludan çıkıp 10 metre uzaklıktaki bir zırha çarptığında yaratacağı yaklaşık 250 jule tekabül edecek enerjiyi yırtılmadan sönümleyebilecek zırh elde ettik. Elde ettiğimiz zırhın sağlamlığına güveniyor ve güvenlik güçlerimizin canını korumak istiyoruz. Esnek olması nedeniyle ise daha rahat hareket etmelerini ve operasyonlarda daha başarılı olmalarını hedefliyoruz. Bu zırhı 940 liraya mal ettik. Seri üretimde maliyet 200 liraya kadar düşebilir."

- "Normal giysi varmış gibi hareket edecekler"

Proje danışmanı Yrd. Doç. Dr. Ebru Saraloğlu Güler de savunma sanayisine ilgi duyan ve bu konuda çalışmak isteyen öğrencilerini görünce mutlu olduğunu belirtti.

Eski çelik zırhların, güvenlik güçlerinin hareket kabiliyetlerini sınırlandırdığına işaret eden Güler, "Eski zırhlardan farkı, darbe dayanıklılığının yanında esneklik ve hafifliktir. Güvenlik güçlerimiz, dağlarda daha rahat hareket edebilecek. Normal giysi varmış gibi operasyonlara gidecekler. Hiçbir şekilde hareket sınırlandırması olmayacak." diye konuştu.