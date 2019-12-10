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n11.com, iş ortaklarına e-ticaret eğitimi verdi

İSTANBUL (AA) - n11.com, yerel markaları büyütecek e-ticaret eğitimlerine devam ediyor.Şirketten yapılan açıklamaya göre, n11.com, Türkiye çapında düzenlediği iş ortaklıkları eğitimleri dizisinin yenisini İstanbul'da 165 iş ortağının...

n11.com, iş ortaklarına e-ticaret eğitimi verdi
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İSTANBUL (AA) - n11.com, yerel markaları büyütecek e-ticaret eğitimlerine devam ediyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, n11.com, Türkiye çapında düzenlediği iş ortaklıkları eğitimleri dizisinin yenisini İstanbul'da 165 iş ortağının katılımıyla gerçekleştirdi.

KOBİ'lere güçlü bir e-ticaret kanalı sunarken, sektörün gelişimine katkı sağlayacak ve tüketicinin e-ticaret eğitimini güçlendirecek çalışmalar yapan n11.com, düzenlenen eğitimde iş ortaklarını e-ticaretin dünyadaki ve Türkiye'deki gelişimi, e-ticaret eğitimi, platform kullanımı, satışı artırma yolları, sipariş süreç yönetimi, mevzuatlar, reklam uygulamaları, tüketici hakları, Kişisel Verileri Koruma Kanunu, reklam kullanımı ve kargo süreçleri gibi başlıklar hakkında bilgilendirdi.

Eğitimin e-fatura ve e-arşiv bölümünde, n11.com ve Digital Planet iş birliğiyle geliştirilen elektronik fatura sistemi "n11faturam.com"un KOBİ'lere sunduğu avantajlar paylaşıldı.

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Anahtar Kelimeler:
E-ticaretN11
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