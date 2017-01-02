Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Çok sayıda baraj, gölet ve sulama tesisini bitirdik
Çok sayıda baraj ve göleti...
2016'da en çok altın altın kazandırdı
En çok altın kazandırdı
Başbakan el koydu üç havaalanı daha geliyor
Üç havaalanı daha geliyor
Yazılımla tüm sektörlere ÖNDERlik yapıyor
Sektörlere ÖNDERlik yapıyor
Uber'den açıklama var
Uber'den açıklama var

Nanoteknoloji Araştırma Merkezi için ilk adım atıldı

Hacettepe Teknokent, özellikle sağlık, gıda ve enerjide nitelikli insan yetiştirip, yüksek katma değerli ürünler üretmeye yönelik Nanoteknoloji Araştırma Merkezi kurulması amacıyla fizibilite çalışmalarına başladı.

Nanoteknoloji Araştırma Merkezi için ilk adım atıldı

ANKARA (AA) - Hacettepe Teknokent, Nanoteknoloji Araştırma Merkezi kurulması için fizibilite çalışmalarına başladı.

Hacettepe Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı Candan Gökçeoğlu, projenin başlangıç toplantısında yaptığı konuşmada, nanoteknolojinin bütün sektörlerde geleceğinin olduğunu, bu teknolojideki gelişmeler doğrultusunda daha dayanıklı, hafif, kendi kendini temizleyen ürün ve eşyaların yakın zamanda gündelik hayatta kullanılmaya başlanacağını söyledi.

Nanoteknolojinin pek çok ülke tarafından desteklendiğine değinen Gökçeoğlu, Türkiye’nin, bu alandaki yetişmiş insan gücünün yetersizliği, farkındalık eksikliği gibi nedenlerle henüz istenen seviyede olmadığını dile getirdi.

Gökçeoğlu, tüm bu ihtiyaçları dikkate alarak özellikle sağlık, gıda ve enerjide nitelikli insan yetiştirip, yüksek katma değerli ürünler üretmeye yönelik olarak Nanoteknoloji Araştırma Merkezi kurma kararı aldıklarını belirtti.

Candan Gökçeoğlu, Ankara Kalkınma Ajansı ile bu merkez için bir fizibilite çalışması başlatarak ilk adımı attıklarını kaydetti.

Hacettepe Teknokent Genel Müdürü İlyas Yılmazyıldız da Hacettepe Üniversitesinin güçlü olduğu ve mevcut nanoteknoloji merkezlerinin faaliyet göstermediği alanlarda projeler geliştirmek ve sanayi ile buluşturmak amacıyla Hacettepe Teknokent Nanoteknoloji Araştırma Merkezi kurma kararı aldıklarını söyledi.

Yılmazyıldız, merkezde, ürüne dönüşecek şekilde Ar-Ge çalışmaları yürütüleceğini ifade etti.

Hacettepe Teknokentin yürüttüğü, Ankara Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen Hacettepe Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma Merkezinin Kurulması İçin Fizibilite Çalışmasının Yapılması Projesi kapsamında, doğru hedefe ulaşılması için bir dizi çalışma yapılacak.

Bu süreçte, Hacettepe Üniversitesinin sağlık, gıda ve enerji alanlarındaki mevcut nanoteknoloji seviyesini daha da güçlendirecek, Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarından ticari ürünler üretilebilmesine olanak sağlayacak merkezin insan kaynağı ve ekipman ihtiyaçları belirlenecek.

Fizibilite çalışmaları kapsamında literatür taraması yapılacak, akademisyenlerle derinlemesine görüşmeler gerçekleştirilecek, çalıştaylar düzenlenecek, diğer nanoteknoloji araştırma merkezleriyle temas kurularak aynı alanlarda çalışma yürütülmesinin önüne geçilecek, kamu kurum ve kuruluşlarının bu alandaki beklenti ve ihtiyaçları belirlenecek.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
Teknoloji
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.