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NASA 700 milyon dolar zarara uğratıldı!

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi’ne (NASA) uydu fırlatma denemelerinde kendilerine alüminyum bileşenleri sağlayan firmanın sahte test sonuçları verdiği ortaya çıktı.

NASA 700 milyon dolar zarara uğratıldı!
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Firmanın NASA’ya iki başarısız roket denemesi dolayısıyla 700 milyon dolar zarara uğrattığı da açıklandı.

Sciencealert.com sitesi, ABD’deki Sapa Profiles Inc şirketinin NASA’nın roket fırlatma girişimlerinde kullandıkları alüminyum parçalarındaki testler hakkında sahte sonuçlar çıkardıklarını belirterek NASA’yı 536 milyon Sterlin yani yaklaşık 700 milyon dolar zarara uğrattıklarını aktardı.

Habere göre, NASA’nın 2009 ve 2011 yıllarında başarısızlıkla sonuçlanan roket fırlatma denemeleri ile ilgili araştırma başlattığı ve her iki denemede de Sapa Profiles Inc (SPI) tarafından üretilen materyallerin kullanıldığın belirlendi.

ABD’nin Oregon eyaletindeki kalıp alüminyum üreticisi şirketin 19 yıl boyunca sadece NASA’yı değil; yüzlerce müşterisini de dolandırdığını ifade edildi.
Sky News ise,  ABD Adalet Bakanlığı ve NASA’nın SPI şirketinin, test sonuçlarıyla oynadıkları ve kuruma sahte sertifikalar verdiklerini ortaya çıkardıklarını aktardı.

NASA’nın uydu fırlatma servisinden sorumlu direktörü Jim Norman, test sonuçlarının değiştirildiği ve sahte sertifikasyon hazırlandığı dolayısıyla her iki misyonunun da başarısızla sonuçlandığını kaydetti.

Habere göre Adalet Bakanlığı şirketten, NASA’ya, Savunma Bakanlığı’na ve dolandırılan diğer müşterilerine toplamda 46 milyon tazminat ödemesini istedi.

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