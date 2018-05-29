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Öğrenciler ABD'den 3 ödülle döndü

Intel Uluslararası Bilim ve Mühendislik Fuarı Proje Yarışması'nda mücadele eden öğrenciler aldıkları derecelerle Türkiye'yi başarıyla temsil etti.

Öğrenciler ABD'den 3 ödülle döndü
ANKARA (AA) - Intel Uluslararası Bilim ve Mühendislik Fuarı Proje Yarışması'nda mücadele eden öğrenciler aldıkları derecelerle Türkiye'yi başarıyla temsil etti.
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumundan (TÜBİTAK) yapılan yazılı açıklamaya göre, TÜBİTAK tarafından her yıl Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışması düzenleniyor.
Yarışmada başarılı olan öğrenciler, 2000 yılından bu yana Intel Uluslararası Bilim ve Mühendislik Fuarı Proje Yarışması'nda Türkiye adına mücadele ediyor.
Bu yıl mayıs ayında ABD'nin Pittsburgh kentinde, 83 ülkeden bin 100'den fazla projenin katılımıyla düzenlenen organizasyonda, Türkiye'den 9 proje yarıştı.
Söz konusu yarışma kapsamında, Türkiye'den Berna Akdeniz ile Leyla Al Masoud'un biyoloji konusunda hazırladığı "Kanserden Değil, Geç Kalmaktan Kork" projesi üçüncülük, Melih Şahin'in matematik alanında hazırladığı "Kuvvet Fark Üçgenleri ile Dizilerin Genel Terimlerinin Formülüzasyonu ve Asal Sayılarla Olan İlişkisi" projesi dördüncülük ve Atalay Kutlay'ın kodlama konusunda hazırladığı "RDS Teknolojisiyle Uzun Menzilli Wi-Fi Ağlarına Alternatif Ağ Modeli Oluşturulması" projesi özel ödül kazandı.
Intel Uluslararası Bilim ve Mühendislik Fuarı Proje Yarışması'nda birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödülü kazanan öğrenciler, ödül aldıkları alanla ilgili Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) belirtilen bölümlere sınavsız olarak yerleştirme veya ek puan uygulamasından yararlanabiliyorlar. Öte yandan söz konusu yarışmada dereceye giren öğrenciler, TÜBİTAK Yurtiçi Lisans Burs Programı'ndan da faydalanabiliyor.
















 
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Intel Uluslararası Bilim Ve Mühendislik Fuarı Proje YarışmasıTÜBİTAK
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