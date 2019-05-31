OPPO'dan teknolojik karne hediyesi seçenekleri

İSTANBUL (AA) - OPPO'nun başta Reno olmak üzere sahip olduğu akıllı telefon modelleri, karne hediyesi seçenekleri arasında yer alıyor.

Öğrenciler yoğun bir eğitim-öğretim döneminin ardından yaz tatili sevinci yaşarken, karne hediyesi alışverişi de başladı. Hediye tercihlerinin arasında yeni nesil akıllı telefonlar da bulunuyor.

OPPO’nun yeni modeli Reno, hem tasarımı hem de donanım özellikleri ile genç kullanıcıların beklentilerine karşılık veriyor. Reno özellikle, pop-up kamerası ile öne çıkıyor. Çekim sırasında yükselen ve kapanan pop-up kamera, bu özelliği ile farklı bir deneyim yaşatıyor. Ayrıca düşmeye karşı koruma mekanizması, telefonun düşmesini gerçek zamanlı olarak algılıyor ve herhangi bir hasarı önlemek için kamerayı otomatik olarak geri çekiyor. Reno, pop-up kameranın yanı sıra panoramik ekran, 48 MP arka kamera, 6GB RAM ve 256GB dahili hafıza özelliklerini taşıyor. Reno’nun, “Okyanus Yeşili” veya “Karbon Siyah” renk seçenekleri bulunuyor.





- RX17 Neo modeli ile yeni deneyimler





OPPO'da farklı seçenekler de yer alıyor. OPPO’nun teknoloji ve tasarım vizyonunu yansıtan modellerden biri olan RX17 Neo, 6.4 inçlik damla ekranı, 25MP yapay zekâ güzellik kamerası ve 128GB dahili hafıza özelliği ile akıllı telefon severlere yeni deneyimler yaşatıyor. RX17 Neo, tasarımda canlı renkleri sevenlere hitap ediyor. “Moka kırmızı” ve “yıldız mavisi” renk seçenekleri, donanım özelliklerinin yanı sıra telefonun bir diğer farklı özelliği olarak dikkati çekiyor.

OPPO AX7 ise kendi segmentinde ilk damla ekrana sahip model olarak öne çıkıyor. Sırlı mavi renge sahip ergonomik 3D gövde, ızgara tasarımına sahip. AX7, 4230 mAh büyük bataryası ve 18 saat normal kullanım pil ömrü sayesinde özellikle genç kullanıcılara ve oyun severlere hitap ediyor.