PAÜ'nün elektrikli aracına birincilik ödülü

DENİZLİ (AA) - Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Mühendislik ve Teknoloji fakültelerinden öğretim üyeleri ile öğrencilerin tasarladığı elektrikli ulaşım aracı, TÜBİTAK Alternatif Enerjili Elektrikli Araç Yarışması'nın "yerli ürün teşvik" kategorisinde birinciliğe layık görüldü.

Üniversitenin Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Selim Köroğlu danışmanlığında çalışan "PAÜ Atay Takımı", elektrikli ulaşım aracı tasarladı.

"Alatay'17" adı verilen araç, TÜBİTAK'ın düzenlediği Alternatif Enerjili Elektrikli Araç Yarışması'nda "yerli ürün teşvik" dalında birinci seçildi.

Yrd. Doç. Dr. Köroğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen yıl da ürettikleri aracın 6 bileşeninin yerli olması nedeniyle yarışmada birinci seçildiklerini söyledi.

Bu yıl yeni araçlarıyla Kocaeli Körfez Pisti'nde yapılan yarışlara katıldıklarını belirten Köroğlu, yarışmada araçlarının birincilik ödülünü, 8 ürün bileşeninden tamamının yerli olması nedeniyle aldığını kaydetti.

Köroğlu, "Üniversite olarak amacımız elektrikli araçlar konusunda ulusal ve uluslararası düzeyde anılan bir konuma gelmek. Atay Takımı, bu projede görev alan öğrenciler için aynı zamanda geleceğin otomotiv teknolojilerini uygulamalı öğrenebilecekleri bir eğitim alanı oldu." ifadelerini kullandı.