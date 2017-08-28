Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam 844 yıl yök 5 ilçe
Tatil öncesi dikkat!..
Tatil öncesi dikkat!..
33 öğretim üyesi alınacak
33 öğretim üyesi alınacak
Tayvan rekabette iddialı
Tayvan rekabette iddialı
Et pişirirken dikkat!..
Et pişirirken dikkat!..
Asırlık makyaj geleneği
Asırlık makyaj geleneği

PAÜ'nün elektrikli aracına birincilik ödülü

- Pamukkale Üniversitesi ekibinin tasarladığı elektrikli ulaşım aracı, TÜBİTAK Alternatif Enerjili Elektrikli Araç Yarışması'nın "yerli ürün teşvik" kategorisinde birinci seçildi

PAÜ'nün elektrikli aracına birincilik ödülü

DENİZLİ (AA) - Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Mühendislik ve Teknoloji fakültelerinden öğretim üyeleri ile öğrencilerin tasarladığı elektrikli ulaşım aracı, TÜBİTAK Alternatif Enerjili Elektrikli Araç Yarışması'nın "yerli ürün teşvik" kategorisinde birinciliğe layık görüldü.

Üniversitenin Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Selim Köroğlu danışmanlığında çalışan "PAÜ Atay Takımı", elektrikli ulaşım aracı tasarladı.

"Alatay'17" adı verilen araç, TÜBİTAK'ın düzenlediği Alternatif Enerjili Elektrikli Araç Yarışması'nda "yerli ürün teşvik" dalında birinci seçildi.

Yrd. Doç. Dr. Köroğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen yıl da ürettikleri aracın 6 bileşeninin yerli olması nedeniyle yarışmada birinci seçildiklerini söyledi.

Bu yıl yeni araçlarıyla Kocaeli Körfez Pisti'nde yapılan yarışlara katıldıklarını belirten Köroğlu, yarışmada araçlarının birincilik ödülünü, 8 ürün bileşeninden tamamının yerli olması nedeniyle aldığını kaydetti.

Köroğlu, "Üniversite olarak amacımız elektrikli araçlar konusunda ulusal ve uluslararası düzeyde anılan bir konuma gelmek. Atay Takımı, bu projede görev alan öğrenciler için aynı zamanda geleceğin otomotiv teknolojilerini uygulamalı öğrenebilecekleri bir eğitim alanı oldu." ifadelerini kullandı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AraçElektrikli AraçOtomobilPAÜTÜBİTAKUlaşım
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5