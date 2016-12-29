Robot 'Avcı' ile 'Başpehlivanlığı' kaptırmadılar

KARABÜK (AA) - Ahmet Özler - Japonya'da düzenlenen "Sumo Robot Turnuvası"nda son iki yıldır dünya birinciliği elde ederek Başpehlivanlık unvanını Türkiye'ye getiren Karabük Üniversitesi (KBÜ) Robot Kulübünün başarısının arkasında, yaklaşık 300 öğrencinin beyin gücü ve emeği bulunuyor.



Akademik programın yanında ders dışı etkinlikler ile robot ve alt sistemlerin tasarım ve uygulamalarını teşvik etmek, çeşitli uzman, disiplin alanlarında kazanılmış bilgi ve becerileri takım çalışması ve birlik ruhu içerisinde transfer etmek amacıyla 2005 yılında öğrenciler tarafından kurulan kulüpte yaklaşık 300 öğrenci aktif görev alıyor. Öğrenciler, imkanlarıyla yaptıkları "tarımsal", "kedi", "küre", "yağlı güreş", "çizgi izleyen" ve "sumo" robotları ile yurt içinde ve dışında birçok başarıya imza attı.



Geçen yıl Tokyo'da yapılan "Japon Sumo Robot Turnuvası 2015''te, "Sakin" ile dünya birinciliği elde eden ve "Yokozuna" (Başpehlivanlık) unvanını Türkiye'ye getiren kulüp üyeleri, bu yıl 17-18 Aralık'ta 28'incisi düzenlenen turnuvaya, geçen yılın "Başpehlivan"ı "Sakin"in yanı sıra "Hırçın", "Avcı" ve "Neşter" isimli robotlarla katıldı.



"Sakin" ve "Avcı", 48 rakibini geride bırakarak finale kaldı. KBÜ'ye ait robotların zorlu mücadelesinden "Avcı" galip ayrılarak dünya birincisi oldu ve "Yokozuna" unvanını Türkiye'de tutmayı başardı.