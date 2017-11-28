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Rusya yeni uydusuyla bağlantısını kaybetti

Rusya’nın Vostoçniy üssünden fırlatılan Meteor M uydusu ile temas sağlanamadığı ve uydunun yörüngeye girmediği bildirildi.

Rusya yeni uydusuyla bağlantısını kaybetti

MOSKOVA

Rusya’nın Vostoçniy üssünden fırlatılan Meteor M uydusu ile temas sağlanamadığı ve uydunun yörüngeye girmediği bildirildi.

Rusya Federal Uzay Ajansı Roskosmos’tan yapılan açıklamada, Rusya’nın Çin sınırında bulunan Vostoçniy üssünden bugün fırlatılan Meteor M uydusu ile temas sağlanamadığı belirtildi.

Uydunun, motor aksamında yaşanan bir problem nedeniyle yörüngeye girmediğinin belirtildiği açıklamada, “Meteor M uydusunun büyük ihtimalle okyanusa düştüğü tahmin ediliyor.” ifadesine yer verildi.

Rusya, aralarında meteorolojik analizler için kullanılması planlanan Meteor M uydusunun da bulunduğu 18 uyduyu bugün dünyanın yörüngesine fırlatmıştı.

Muhabir: Emre Gürkan Abay

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