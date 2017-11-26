“Şalvarlı itfaiyeciler“ Kocaeli Bilişim Fuarı'nı gezdi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde itfaiyecilik eğitimi alan ve yaşadıkları kırsal bölgelerdeki yangınlara ilk müdahaleyi yapan gönüllü itfaiyeci kadınlar, Kocaeli Bilişim Fuarı'nı gezdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Uluslararası Fuar Merkezi'nde, "sanal ve artırılmış gerçeklik" ana temasıyla bu yıl ilki gerçekleştirilen fuarı gezen gönüllü itfaiyeci kadınlara, Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu eşlik etti.

Gönüllü itfaiyeci kadınlar fuarda simülasyon gözlüğü ile 1900'lü yıllara giderek, şehri sanal ortamda gezdi.

Simülasyon ortamda araba Formula 1 yarışlarına katılarak otomobil süren ve penaltı atışları yapan kadınlar, zaman zaman heyecanlı anlar yaşadı. Fuarın maskotu, teknolojik birçok özelliği bulunan insansı robot Sanbot ile tanışan gönüllü itfaiyeciler, fotoğraf çektirdi.

- "Traktör kullanmak daha kolay"

Gönüllü itfaiyeci 57 yaşındaki Saime Kıdık, gazetecilere yaptığı açıklamada, böyle bir fuara ilk defa geldiğini belirterek, "Teknolojik olarak çok ilerleme var. Eskiyle kıyaslama yapamam. Gençlerimiz bu konuda çok şanslı. Bizim dönemimizde bu teknoloji yoktu. Akıllı telefon bile yoktu. Fuarı gezdik, eğlendik ve çok mutlu olduk." diye konuştu.

Bir gazetecinin, "Gönüllü itfaiye ekibinde traktör kullanıyorsunuz. Az önce de araba yarışı yaptınız. Hangisini kullanmak daha zor?' şeklindeki sorusuna Kıdık, "Tabii ki traktörü sürmek kolay. Bu yarış otomobilinin direksiyon hakimiyeti zor, daha hızlı olduğu için hakim olamıyorsunuz. Yangına müdahale etmek daha kolay. Onun eğitimini aldık ama bunu ilk kez kullanıyorum. Ama eğimini alırsak bunu sürmeyi de beceririz." yanıtını verdi.

Fuara ilk defa geldiğini ve çok memnun kaldığını kaydeden gönüllü itfaiyeci İlknur Sağdıç ise "İzmit'İn eski tarihini gezdik. İzmit'in eski hali daha güzelmiş, daha doğalmış. Çok güzel vakit geçirdik." ifadelerini kullandı.

Gönüllü itfaiyeci oldukları için çevrelerinden çok olumlu tepkiler aldıklarını anlatan Sağdıç, "Herkes bizi tebrik ediyor. Çok iyi bir şey yaptığımızı söylüyor. Zaten amacımız da bulunduğumuz yere faydalı olabilmektir. Bizlere destek olan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'na teşekkür ediyoruz." dedi.

Ziyaretçilerin ilginç teknolojilerle tanışma imkanı bulduğu fuarda, özellikle savunma alanındaki milli kurumların katılımıyla ülkenin bilişim alanında geldiği düzey gözler önüne seriliyor. Fuarda, sanal ve artırılmış gerçeklikle Türkiye ve dünyada bilişim sektöründe teknolojinin geldiği son nokta ortaya konuluyor.

Kocaeli Bilişim Fuarı bugün sona erecek.