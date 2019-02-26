Siber suçluların umudu: Sıfır gün atakları

Toplantıda etkili siber saldırılara değinen ESET Türkiye Dağıtıcı ve Saha Grup Müdürü Hakan Ünlü, “Henüz keşfedilmemiş sistem açıklarına odaklanan sıfır gün saldırıları, çok revaçta ve her karanlık şapkalı hackerin hedefi. ESET, uç nokta ürünlerinde bulunan davranışsal analiz, DNA tespitleri ve yeni bulut tabanlı sandbox gibi teknolojileriyle sıfır gün saldırılarını püskürtüyor” dedi.



Türkiye’nin en çok tercih edilen dijital güvenlik yazılımlarını sunan ESET, İzmir’deki iş ortaklarını ve müşterilerini Hilton Oteli’nde yapılan “Geleceğe Hazır Siber Güvenlik” toplantısında biraraya getirdi. Toplantı, ESET Türkiye Satış Müdürü Asım Akbal, ESET Türkiye Dağıtıcı ve Saha Grup Müdürü Hakan Ünlü ve ESET Türkiye İzmir Bölge Temsilcisi Bülent Keskingözler’in ev sahipliğinde gerçekleşti. Etkinlikte ESET’in 2019 dijital güvenlik ürünleri tanıtıldı.



Bilinmeyen açıklara bilinmeyen saldırılar



ESET Türkiye Dağıtıcı ve Saha Grup Müdürü Hakan Ünlü, 2019 başı itibarıyla dijital dünyadaki zararlı yazılım sayısının 850 milyon adeti geçtiğini belirtti ve sıfır gün saldırılarına dikkat çekti. Dünyayı sarsan pek çok siber saldırı olayının sıfır gün saldırısı (Zero Day Attack) olarak gerçekleştiğini anlatan Ünlü, “Bu saldırı türü, sistemlerde daha önce bilinmeyen bir açığı hedef alır. Saldırı, bu açığı istismar etmeye yönelik geliştirilen bir zararlı yazılım veya kod ile gerçekleştirilir, bu nedenle de riski büyüktür, çünkü zararlı henüz tanınmamaktadır. Siber saldırgan, güvenlik önlemi alınmadan saldırısını hızlıca tamamlamak zorundadır” diye konuştu.



WannaCry da bir sıfır gün saldırısıydı



“Sistemleri kilitleyen fidye saldırılarının çoğu, ki dünyayı sarsan WannaCry’da onlarda biri, sıfır gün saldırılarıdır“ bilgisini paylaşan Hakan Ünlü, “Bilinmeyen bir saldırıyı ve önceden bilinmeyen bir zararlıyı nasıl önleyeceksiniz? İşte siber güvenlik yazılımının mahareti burada ortaya çıkıyor“ dedi.



ESET teknolojisi, bilinmeyen zararlıları da engelleniyor



“Ürünlerimiz; davranışsal analiz, DNA tespiti, makine öğrenim motoru Augur ve kurumsal ürünlerimize entegre bulut tabanlı sandbox yapısı olan ESET Dynamic Threat Defense gibi çeşitli teknolojilerle sıfır gün saldırılarını püskürtüyor. Bu sayede, zaten bildiklerimizin dışında henüz bilinmeyen tehditleri de engeliyoruz” açıklamasını paylaştı.



Erken uyarı sistemi: ESET Live Grid



Sıfır gün saldırılarının engellenmesinde erken uyarı sistemi ESET Live Grid‘in de kilit önemde iş yaptığını dile getiren Hakan Ünlü, “Bu sistem, yeni sızıntılar konusunda ESET'i anında ve sürekli olarak bilgilendirir. Sıfır gün saldırısı dünyanın neresinde gerçekleşmiş olursa olsun, saldırı tespit edildikten en fazla 20 dakika içinde dünyadaki tüm lisanslı ESET kullanıcıları bu tehdite karşı koruma altına alınır” dedi.



ESET İzmir Ofisi yenilendi



Ege ve İzmir’de uzun yıllardır temsil edilen ESET Türkiye, toplantı sonrasında yeni İzmir ofisini de kullanıma açtı. Mersinli’de bulunan ofiste, müşteri ve iş ortaklarına eğitim ve bilgilendirme toplantıları da yapılabilecek.



Qnap ve Berqnet de katıldı



“Geleceğe Hazır Siber Güvenlik” toplantısına, veri depolama çözümleri sunan Qnap Türkiye Ülke Müdürü İsmail Doğan ve Firewall çözümleri sağlayıcısı Berqnet Genel Müdür Yardımcısı Artuğ Tikiç de katılarak birer konuşma gerçekleştirdi.