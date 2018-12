Şiddetli Yağmurların Erken Tespitini Kolaylaştıracak Teknoloji

öncüsü Mitsubishi Electric, şiddetliları erken tespit etmek amacıyla, ışık tespiti ve mesafe ölçümü anlamına gelen rüzgar LIDAR (light detection and ranging) ve diferansiyel emilimli LIDAR anlamına gelen su buharı DIAL (differential absorption LIDAR) ölçme yöntemlerinin kullanıldığı yeni bir sistemin demo testlerine başladı. Yapılan testlerle bu yeni sistemin, havadaki su buharını ve kümülonimbus bulutlara yol açan yukarı yönlü hava akımlarını geleneksel sistemlere göre çok daha hızlı, kesin ve kapsamlı bir biçimde eşzamanlı olarak ölçtüğünün kanıtlanması hedefleniyor.Dünya genelinde ekstrem hava koşullarına bağlı afetlerde artış gözlemleniyor. Bu noktada, özellikle şiddetli yağmurlarda insanların güvenli alanlara tahliye edilmesini sağlamak için erken uyarı sistemlerinin mümkün olan en kısa sürede devreye girmesi daha da önemli hale geliyor. Geleneksel hava radarları, kümülonimbus bulutların ancak oluştuktan sonra gözlemlenmesini sağladığı için şiddetli yağmurların zamanında tahmin edilmesi ve tahliyelerin önceden yapılması zorlaşıyor. Hava tahmininin daha etkin bir şekilde yapılmasını sağlamayı hedefleyen Mitsubishi Electric, bu amaçla tasarladığı yeni su buharı DIAL ve rüzgar LIDAR teknolojilerinin ölçüm kesinliği konusunda yoğun test ve geliştirme çalışmaları yapıyor. Mitsubishi Electric’in 28 Mayıs 2014’te satışa sunduğu konvansiyonel rüzgar LIDAR sistemine dayalı olarak geliştirilen yeni sistem, atmosferik su buharının ölçülmesini sağlıyor. Yerden alınan lazer ışınlarını aktararak rüzgarın hızı ve yönünün yanı sıra su buharının miktarını ve mesafesini eşzamanlı olarak ölçüyor.Dünyanın en yüksek çıkış gücüne sahip lazer amplifikatörYeni teknoloji, insan gözüne zarar vermeyen 1.5 mikrometre (μm) dalga boyunda tek frekans atımlı lazer kullanımı ile güvenli ölçümler yapılmasına ve yüksek hassasiyetli tespite imkan tanıyor. Mitsubishi Electric’in orijinal tasarımı, tek dalga boyunun yüksek çıkış gücü sayesinde saçılım kayıplarını ve yüksek amplifikasyondan kaynaklanan enerji kaybını engelliyor. Sistem, 15.8 milijul (mJ) değerindeki dünyanın en yüksek çıkış gücüne sahip lazer amplifikatör ile dikkat çekiyor. Yapılan testlerle bu yeni sistemin, havadaki su buharını ve kümülonimbus bulutlara yol açan yukarı yönlü hava akımlarını geleneksel sistemlere göre çok daha hızlı, kesin ve kapsamlı bir biçimde eşzamanlı olarak ölçtüğünün kanıtlanması öngörülüyor.PatentlerBu basın bülteninde açıklanan teknoloji için Japonya’da yedi ve diğer ülkelerde yedi patent başvurusu yapıldı.Mitsubishi Electric Corporation HakkındaMitsubishi Electric Corporation, güvenilir ve yüksek kaliteli ürünler üretmekte 95 yılı aşkın tecrübeye sahip ve bilgi işlem ve iletişim sistemleri, uzay geliştirme ve uydu iletişimleri, tüketici elektroniği cihazları, sanayi teknolojileri, enerji, nakliye ve inşaat makinelerinde kullanılan elektrikli ve elektronik donanımların üretimi, pazarlaması ve satışında dünyadaki ileri gelen markalardan biri olarak kabul ediliyor. Mitsubishi Electric, kurumsal ilkesi “Changes for the Better” (Daha İyisi İçin Değişim) ve çevre ilkesi “Eco Changes” (Eko Değişim) doğrultusunda küresel ve önde gelen çevre dostu bir şirket olmayı ve toplumu teknolojileriyle zenginleştirmeyi hedefliyor. Şirket 31 Mart 2018’de sona eren mali yılda 4,444.4 milyar yen (41.9 milyar USD*) konsolide grup satışı gerçekleştirdi.Ayrıntılı bilgi için; www.MitsubishiElectric.com * Tokyo Döviz Borsası’nın 31 Mart 2018’de ilan ettiği 1 USD = 106 yen kambiyo kurundan hesaplanmıştır.Mitsubishi Electric’in Türkiye’deki Faaliyetleri HakkındaMitsubishi Electric’in Türkiye’deki ana faaliyet alanları; klima sistemleri, fabrika otomasyon sistemleri, ileri robot teknolojileri, CNC mekatronik sistemler, asansör ve yürüyen merdiven sistemleri ile görsel veri sistemlerinden oluşuyor. Nisan 2016’da Türkiye’de ev tipi klima geliştirme ve üretim şirketi kuran Mitsubishi Electric, Aralık 2017’de Manisa fabrikasında üretime başladı. Türkiye’nin ve komşu ülkelerin iletişim ve yayıncılık altyapısına katkıda bulunan Türksat 4A ve 4B uydularının üreticisi olan Mitsubishi Electric, uyduların yanı sıra Marmaray projesinde kullanılan otomasyon teknolojisi ile de tanınıyor. Ayrıntılı bilgi için;Mitsubishi Electric Türkiye Sosyal Medya HesaplarıSosyal Medya İçin Hashtag@MitsubishiE_TR#MitsubishiElectric#MitsubishiElectricTurkey