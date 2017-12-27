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Sürücüsüz minibüsler gelecek ay sefere başlayacak

İsveç'in başkenti Stockholm'de iki sürücüsüz minibüs, gelecek aydan itibaren tarifeli seferlere başlayacak.İsveç Ulaştırma İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, İskandinavya'da ilk defa sürücüsüz minibüslerin...

Sürücüsüz minibüsler gelecek ay sefere başlayacak

STOCKHOLM (AA) - İsveç'in başkenti Stockholm'de iki sürücüsüz minibüs, gelecek aydan itibaren tarifeli seferlere başlayacak.İsveç Ulaştırma İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, İskandinavya'da ilk defa sürücüsüz minibüslerin yılbaşından sonra seferlere başlayacağı belirtildi.İlk etapta iki minibüsün Stockholm'ün kuzeyindeki Kista bölgesinde bulunan Hanstavegen ile Arne Torg caddeleri arasındaki 1,5 kilometrelik mesafede sefer yapacağı bilgisi paylaşılan açıklamada, 12 kişilik minibüslerin saatte 20 kilometre hızla gideceği ifade edildi.Açıklamada, 7 tane daha sürücüsüz aracın kısa sürede Stockholm'ün birçok bölgesinde uygulamaya konulacağını kaydedilerek, minibüslerin şimdilik ücretsiz hizmet vereceği belirtildi.Özel kamera ve sensörlerin bulunduğu elektrikli minibüsler kendileri için ayrılan yolda ilerleyecek. Minibüsler, donanımlarıyla çevresindeki insan, araç ve diğer objeleri algılayabilecek. Direksiyonu olmayan minibüslerde İsveç yasaları uyarınca acil durumlarda kontrolü ele alabilecek operatörler bulunacak.

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Anahtar Kelimeler:
Sürücüsüz OtobüsStockholmKistaİsveç
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