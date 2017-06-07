T-Rex'in tüylerinin zamanla yok olduğu ileri sürüldü

ANKARA (AA) - Fosil kanıtlar, T-Rex olarak bilinen tiranozor türü dinazorların, atalarının ve diğer dinazor türlerinin aksine pullu deri yapısına sahip olduğunu gösterdi.

Avustralya'nın New England Üniversitesinden Dr. Phil Bell öncülüğündeki paleontologlar, ABD'nin Montana eyaletinde bulunan "Wyrex" adlı tiranozor iskeletinin deri parçaları üzerinde yaptıkları çalışmada, yırtıcının tıpkı şu an yaşayan sürüngenler gibi pullu bir deriye sahip olduğunu saptadı.

Deri örneklerini, mezozoik dönem sonunda tiranozor ile aynı anda Asya'da ve Kuzey Amerika'nın diğer bölgelerinde yaşayan Albertosarus ve Gorgosarus gibi teropod alt türündeki diğer büyük dinazorlarla da karşılaştıran ekip, tiranozorun zaman içinde ebatlarının büyümesi ve derisinin ısı yalıtımına ihtiyaç duymaması nedeniyle tüylerini döktüğü hipotezini ortaya attı.

Araştırmanın sonuçları "Biology Letters" dergisinde yayımlandı.



