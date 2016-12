Tam 260 milyon dolarlık güneş enerjisi yatırımı

NEW YORK (AA) - Panasonic'den bugün yapılan açıklamada, Tesla Motors'un New York eyaletindeki Buffalo kentinde bulunan fabrikasına fotovoltaik güneş hücreleri ve modülleri üretmek için 30 milyar yen (260 milyon dolar) yatırım yapmak için anlaşma sağlandığı belirtildi.



Binaların çatılarında güneş enerjisinden elektrik üretmek için kullanılacak hücre ve modüllerin imalatına gelecek sene yazın başlanacağının kaydedildiği açıklamada, üretim kapasitesinin 2019'da 1 gigavata ulaşmasının beklendiği bilgisi paylaşıldı.



Açıklamada, anlaşma kapsamında Panasonic'in Buffalo'daki fabrikada gerek duyulan yatırım maliyetlerini karşılaması ve Tesla'ın Panasonic'e "uzun dönem satın alma taahhütü" verdiği ifade edilirken, anlaşma sayesinde Buffalo kentinde yaklaşık bin 400 kişiye istihdam sağlanacağı bilgisine yer verildi.



Anlaşmanın duyurulmasının ardından Tesla'nın New York borsasındaki hisseleri yüzde 4,2 artış gösterdi.



Muhabir: Övünç Kutlu