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Tarihin ilk ‘canlı-yapay’ bakterisi üretildi!

DNA’sı tamamen insan tarafından yazılan, yapay ama canlı bir organizma üretildi. İngiltere’de yapılan araştırmada, E coli bakterisinin binlerce sayfalık genetik kodunun dökümü yapıldı ve bakteri daha basit bir kodla yeniden üretildi.

Tarihin ilk ‘canlı-yapay’ bakterisi üretildi!
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Genetik bilimciler, tarihte ilk kez tamamen yapay ve insan tarafından yazılmış bir DNA koduna sahip olan, aynı zamanda da yaşayan bir organizma üretti. Cambridge Üniversitesi’nde iki yıl süren bir çalışmanın sonucunda, Escherichia coli (E coli) bakterisinin DNA kodları tek tek belirlenip yeniden tasarlandı; böylece sentetik (yapay) bir DNA elde edildi.

Bakterinin ismi 'SYN61'

Labaratuvarda üretilen E coli bakterisinin, normalde toprakta ve insan bağırsağında yaşayan doğal versiyonuna benzediği ama yaklaşık dört kat daha az sayıda genetik kodla hayatta kaldığı belirtildi. ‘Syn61’ adı verilen bakterinin canlı olduğu, doğal versiyonundan biraz daha uzun göründüğü, daha yavaş ve yeni biyolojik kurallara dayalı olmakla birlikte çoğalabildiği açıklandı.

Araştırmacılar, bakterinin bu yapay kodla hayatta kalabilmesinin, gelecekte ilaç yapımı veya virüs direnci gibi konularda fayda sağlayacağını söylüyor.

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BilimTeknolojiBakteriCanlı Yapay Bakteri
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