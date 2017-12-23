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Tekirdağ'da havacılık ve uzay sistemleri zirvesi düzenlenecek

- Tekirdağ'da "Trakya 2. Savunma Havacılık ve Uzay Sistemleri Alt Sanayi Yerleştirme Zirvesi ve Sergisi" gerçekleştirilecek

Tekirdağ'da havacılık ve uzay sistemleri zirvesi düzenlenecek

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da, "Trakya 2. Savunma Havacılık ve Uzay Sistemleri Alt Sanayi Yerleştirme Zirvesi ve Sergisi" gerçekleştirilecek.

Trakya Kalkınma Ajansından yapılan açıklamaya göre, 26-27 Aralık'ta Namık Kemal Üniversitesinde (NKÜ) yapılması planlanan etkinlikte, Trakya'daki firmaların savunma, havacılık ve uzay sistemleri gibi Ar-Ge ile teknoloji gerektiren üretim alanlarında daha fazla yer alması, bölgenin katma değeri yüksek teknolojik üretimle kalkınmasına destek sağlanması amaçlanıyor.

"Trakya 2. Savunma Havacılık ve Uzay Sistemleri Alt Sanayi Yerleştirme Zirvesi ve Sergisi", Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Tekirdağ Valiliği, Namık Kemal Üniversitesi, Teknik Üretim ve İhracatı Destekleme Derneği, NKÜ Teknopark, Trakya Kalkınma Ajansı, Tekirdağ, Çorlu ve Çerkezköy ticaret ve sanayi odaları, SAHA İstanbul ile KOSGEB iş birliğinde düzenlenecek.

Etkinliğe İstanbul, Kırklareli ve Edirne'den sanayici, firma temsilcileri ve öğrencilerin katılımı bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
HavacılıkTrakyaUzay Sistemleri
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