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Trakya 2. Savunma ve Havacılık Yerlileştirme Zirvesi sona erdi

- THY Teknik AŞ Genel Müdür Danışmanı Tokel: - "İki tip sanayici yapımız var. Birisi milli, yerli sanayici tipidir, diğeri ise uluslararası teknolojiyi kullanan ve onları Türkiye'ye getirmeye çalışan sanayiciler. Bu ikisi içinde Türkiye'ye faydalı olan; milli ve yerli olan sanayicilerdir"

Trakya 2. Savunma ve Havacılık Yerlileştirme Zirvesi sona erdi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da düzenlenen Trakya 2. Savunma ve Havacılık Yerlileştirme Zirvesi sona erdi.

Türk Hava Yolları (THY) Teknik AŞ Genel Müdür Danışmanı Halil Tokel, Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Konferans Salonu'nda düzenlenen zirvenin kapanışında yaptığı konuşmada, bu yıl ikincisi gerçekleştirilen etkinliğin, savunma sanayi temsilcileri ile Trakya'daki firmaların buluşması açısından olumlu geçtiğini söyledi.

Bu zirve ile Trakya bölgesindeki firmaların savunma sanayisine yapabilecekleri katkı konusunda fikir sahibi olduklarını ifade eden Tokel, şunları kaydetti:

"Bu zirveler savunma sanayisi için çok önemli. Savunma sanayisinde söz sahibi firmalar burada firma yetkilileriyle yaptıkları görüşmeler ile parça üretimi konusunda kendilerine üretim yapacak şirketlerle görüşüyor.

İki tip sanayici yapımız var. Birisi milli, yerli sanayici tipidir, diğeri ise uluslararası teknolojiyi kullanan ve onları Türkiye'ye getirmeye çalışan sanayiciler. Bu ikisi içinde Türkiye'ye faydalı olan; milli ve yerli olan sanayicilerdir."

Tokel, Türkiye'nin artık 1930'ların Türkiyesi olmadığını aktararak, 400 bin şirketi olan ülkenin her türlü hava aracını yapabileceğini dile getirdi.

Savunma Sanayi Müsteşarlığı Sanayileşme Daire Başkanı Bilal Aktaş da zirveye katılarak, müsteşarlık ve savunma sanayisi hakkında yaptığı sunumla katılımcıları bilgilendirdi.

ASELSAN, Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) ve Roket Sanayi ve Ticaret AŞ (ROKETSAN) gibi firmaların da aralarında bulunduğu, savunma sanayisinin önde gelen kurumlarının stant açtığı zirvede, firmalar sektörle ilgili görüşmeler yaptı.

İki gün süren zirve, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Tekirdağ Valiliği, Namık Kemal Üniversitesi, Teknik Üretim ve İhracatı Destekleme Derneği, NKÜ Teknopark, Trakya Kalkınma Ajansı, Tekirdağ, Çorlu ve Çerkezköy ticaret ve sanayi odaları, SAHA İstanbul ile KOSGEB iş birliğinde düzenlendi.

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TekirdağTrakya 2. Savunma Ve Havacılık Yerlileştirme ZirvesiTürk Hava Yolları (THY) Teknik AŞ Genel Müdür Danışmanı Halil Tokel
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