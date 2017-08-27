“TÜBİTAK Alternatif Enerjili Araç Yarışları“ sona erdi

KOCAELİ (AA) - Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunca (TÜBİTAK) düzenlenen "Alternatif Enerjili Araç Yarışları" Kocaeli'de tamamlandı.

Körfez Yarış Pisti'ndeki etkinlik, "hidromobil" ve "elektromobil" kategorilerinde düzenlenen yarışlarla sona erdi.

5 takımın yarışmaya hak kazandığı "Hidromobil" kategorisinde, Yıldız Teknik Üniversitesi'nin Alternative Energy Resource Society takımı ''Sirius'' isimli otomobiliyle birinciliği, Anadolu Üniversitesi'nin Hidroana takımı ''Usta'' isimli otomobiliyle ikinciliği, Mersin Üniversitesi'nden Tarsus Teknoloji Team ise ''Myrtus'' isimli otomobiliyle üçüncülüğü elde etti.

"Elektromobil" kategorisinde ise yarış pisti, 31 takımın ''en az enerji harcayarak 30 tur atma'' mücadelesine sahne oldu. Bu kategoride 60 kilometreyi yaklaşık 50 kuruşluk enerji sarfiyatıyla geçen Çukurova Üniversitesi Çukurova Elektromobil Takımı ''1,5 Adana'' isimli otomobiliyle birinci oldu. İstanbul Üniversitesi Milat 1453 takımının ''Azak'' isimli otomobiliyle ikinci olduğu yarışmada, İstanbul Aydın Üniversitesi Elektroaydın takımı ''Elektroaydın Aura'' isimli otomobiliyle üçüncülüğü elde etti.

"Efficiency Challenge Electric Vehicle" adıyla düzenlenen yarışlarda dereceye girenlere ödülleri, TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Doç. Dr. İlker Murat Ay ve diğer ilgililer tarafından verildi.

Öte yandan katılımcılar arasından belirlenen üniversitelerin takımlarına, "tasarım, kurul özel, tanıtım ve yaygınlaştırma, yerli ürün teşvik" alanında da ödüller takdim edildi.

