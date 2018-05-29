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TÜBİTAK'ın yeni destek programları yarın açıklanacak

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) yeni destek programları, yarın Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü ile Yükseköğretim Kurulu Başkanı Yekta Saraç'ın katılacağı toplantıda açıklanacak.

TÜBİTAK'ın yeni destek programları yarın açıklanacak
ANKARA (AA) - Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) yeni destek programları, yarın Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü ile Yükseköğretim Kurulu Başkanı Yekta Saraç'ın katılacağı toplantıda açıklanacak.
TÜBİTAK'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, üniversite rektörlerinin de katılacağı toplantıda, kurum destek süreçlerindeki mevcut durumun değerlendirilmesi ve yeni dönem stratejileri hakkında bilgilendirme yapılacak.
Mükemmeliyet Merkezleri, Sanayi Yenilik Ağları, Sanayi Doktora Programı, Performans Odaklı Teknoloji Transfer Ofisi ve Girişim Sermayesi Fonu başta olmak üzere yeni başlatılacak destek programlarıyla ilgili bilgi paylaşımında bulunulacak olan toplantıda, TÜBİTAK destekleri program yönetimi sürecindeki değişiklikler ele alınacak.
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Destek ProgramlarıFaruk ÖzlüTÜBİTAKYekta Saraç
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