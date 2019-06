Türk şirketleri, “nakitsiz topluma“ hazırlanıyor

Aktif Bank Dijital Bankacılık ve Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Betügül Toker, "Dünyanın birçok bölgesinde nakit kullanımı neredeyse sıfır, sistem QR ödemeye doğru gidiyor, Türkiye'de de herkes bu sisteme hazırlanıyor. Biz de N Kolay Öde'yi hayata geçirdik, bir ödeme sistemi yaptık; QR ödeme. Nakitsiz toplumu destekleyelim istiyoruz." dedi.



Dijital ödeme sistemlerinin tüm dünyada yaygınlaşması ile birlikte dijitale yatırım yapan şirket sayısı ve ödemelerinde mobili tercih eden kullanıcı sayısı hızla artıyor. Yükselen trendden uzak kalmak istemeyen ve sektördeki potansiyelin farkında olan şirketler, dijital ödeme sistemlerine yatırımları artırırken, bazı şirketler de tüketicinin ve iş yerlerinin karşısına inovatif sistemlerle çıkmak için çalışmalarını hızlandırdı.



Bu çerçevede yeni sistemler hayata geçiren Aktif Bank'ın Dijital Bankacılık ve Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Betügül Toker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de dijital ödeme alanına herkesin yatırımlarını artırdığını söyledi.



Toker, bankacılık işlemlerinin dijitalleşmesinde önemli yol alan Türkiye'de, mobil uygulama üzerinden yapılan ödemelerin de artık yavaş yavaş kendine yer edinmeye başladığını ifade ederek, şunları kaydetti:



"Bu kesinlikle kredi kartına karşı konumlandırılmış bir şey olmayacak ancak birçok ödeme noktasında kredi kartının yerini alabileceği açık. Türkiye, gelişen teknolojilere çok açık ve yatkın bir ülke. Nüfus, yapı, teknolojik gelişim ve FinTech uzantılı altyapı yatırımları, bizim dijitali çok kolay kabul etmemizi sağlıyor. Şubeler artık ana unsur olmaktan çıktı, bundan sonraki süreçte de daha çok yardımcı unsurlar olarak katkı sunmaya devam edecekler.



Dünyanın birçok bölgesinde nakit kullanımı neredeyse sıfır, cepten para çıkmaz, herkes ya kartlı işlem yapar ya da mobil ödeme yapar, ödeme için QR vardır. Aslında sistem QR ödemeye doğru gidiyor, Türkiye'de de herkes bu sisteme hazırlanıyor. Biz de bir ödeme sistemi yaptık; QR ödeme. Nakitsiz toplumu destekleyelim istiyoruz."



"Ödeme sistemleri dünyasındaki varlığımızı başka bir yere doğru evirmek istiyoruz"



Betügül Toker, Aktif Bank'ın da bu alanda önemli çalışmalar ve yatırımlar yaptığını, ödeme sistemleri dünyasındaki varlıklarını başka bir yere doğru evirmek istediklerini söyledi.



Bu kapsamda N Kolay Öde'yi hayata geçirdiklerini ifade eden Toker, şunları söyledi:



"4,5 milyon Passoligliye hizmet veriyoruz. 'Bu kartlı işlemlere devam edelim ama ödeme şekli artık biraz daha dünyanın da gittiği yere doğru gitmeli' dedik. O zaman öyle bir sistem kuralım ki iş yerlerimizden Passo kart sahipleri, Passolig sahipleri alışveriş yapsın, bunu herhangi bir kart duymaksızın yapsın, her şeyini mobilden yapsın istedik.



Kullanıcılarımız kartlarını, cüzdanlarını evde bıraksın, bir ödeme yapacağı zaman bunu uygulama üzerinden, kartsız yapsın istedik. Müşteri iş yerleri açısından baktığımızda da, 'POS cihazına gerek duymadan, banka hesabıyla üyemiz olsun, komisyonsuz, indirdiği QR kodu ile 4,5 milyon Passoligliden ödemesini alabilsin' dedik ve bu uygulamayı hayata geçirdik."



Sisteme dahil olabilmesi için üye iş yerinin banka hesabının olmasının yeterli olduğunu vurgulayan Toker, QR’ını indirip, kağıda çıkışını alıp kasanın yanına yapıştırarak ödemesini kolaylıkla alabildiğini anlattı.



Toker, "Ücretsiz, komisyonsuz yapıyoruz. Bunu şu an bir kampanya olarak başlattık. Bu anlamda ekonomiye de katkıda bulunmak istiyoruz. Ne kadar çok piyasada dönen sistem kayıt altına girerse herkesin yararına... Bir kere, toplumu nakit kullanımdan yavaş yavaş dijital para kullanımına alıştırmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.



"Değişimi başlatmak istiyoruz"



Aktif Bank Dijital Bankacılık ve Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Toker, yeni sistem ile ilgili kullanım örnekleri verirken, stada giden bir taraftarın maça girmeden önce etraftaki üye iş yerlerinden bu sistemle ödeme yaparak yemek yiyebileceğini, alışveriş yapabileceğini, hatta taksilerdeki ulaşım ödemelerini bile QR kullanarak yapabileceğini anlattı.



Toker, sistemin kullanım alanının da her geçen gün yaygınlaşacağını ifade ederek, sosyal medyada satış yapan kişi ve şirketlerden sokaktaki simitçiye kadar bütün KOBİ'lerin kolaylıkla kullanabileceği bir sistem inşa ettiklerini söyledi.



Toker, "Değişimi başlatmak istiyoruz. Passoligliye teknolojik anlamda bambaşka nakitsiz toplumu yaratabilirsek ne mutlu bize... Potansiyel iş yerlerine de dijital edinim sağlamak hedefindeyiz." dedi.



"Şu an trafiğimiz Passolig'de olduğu için oradan başladık ama yaygınlaştıracağız"



Betügül Toker, kurdukları saha ekibi ile iş yerlerini ziyaret edip sistemi anlattıklarını, çok olumlu geri dönüşler aldıklarını, kısa süre önce devreye aldıkları hizmette şimdiden üye iş yeri sayısının 100'ü geçtiğini, hedeflerinin bin iş yerine doğru gitmek olduğunu söyledi.



Toker, "Esnaf, bu sisteme bayıldı. Teknolojiyi her zaman kaldıraç olarak kullanıyoruz. KOBİ'ler teknolojiye çok büyük paralar yatırmak zorunda olduklarını sanıyorlar. KOBİ'lerin sesi olmak istiyoruz. Cüzdanı evde unutma devri kapanıyor gibi bir şey... Amacımız bu. Şu an milyon dolarlık işlem hacmi olmayacak ama insanların hayatlarını kolaylaştıracağız. Şu an trafiğimiz Passolig'de olduğu için oradan başladık ama gittikçe yaygınlaştıracağız." şeklinde konuştu.