Turkcell'den 30 bin çocuğa teknolojik eğitim desteği - Turkcell'in, özel yetenekli öğrencilerin potansiyellerini gerçekleştirecek teknolojilere erişebilmeleri için başlattığı ve 3 yılda 30 bin öğrenciye ulaşmayı hedeflediği "Zeka Küpü" projesinin yeni durağı Aydın oldu - Turkcell Yönetim Kurulu Üyesi Koç: - "Anadolu'da fırsat eşitliği bekleyen ve Türkiye'nin geleceğine şekil verecek binlerce Einstein olduğuna inanıyoruz. Zeka Küpü projemizle onların elinden tutuyoruz" - "Turkcell Teknoloji Üniversitesi'ni kurmak üzere anlaşmaları yaptık. Önümüzdeki öğretim yılına açmayı planlıyoruz"

İSTANBUL (AA) - Turkcell'in, özel yetenekli öğrencilerin potansiyellerini gerçekleştirecek teknolojilere erişebilmeleri için başlattığı ve 3 yılda 30 bin öğrenciye ulaşmayı hedeflediği "Zeka Küpü" projesinin yeni durağı Aydın oldu.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin geleceğine değer katan ve fırsat eşitliği yaratan sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştiren şirket, "Zeka Küpü" projesiyle "Anadolu’nun Einstein’larına" sahip çıkmaya devam ediyor.

Milli Eğitim Bakanlığı himayesinde 2016’da başlatılan ve Türkiye'deki Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) bünyesinde teknoloji laboratuvarlarının açıldığı projenin son durağı Aydın oldu.

Aydın Ticaret Borsası Bilim ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen açılışa, Turkcell Yönetim Kurulu Üyesi Atilla Koç, Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, Özel Eğitim Ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Celil Güngör katıldı.

"Zeka Küpü" projesi sayesinde zekası ile geleceğe yön verebilecek Türkiye’nin dört bir yanındaki özel yetenekli öğrenciler, potansiyellerini gerçekleştirecek teknolojilere erişebiliyor.



- "Anadolu’nun Einstein'larını yetiştiriyoruz"



Turkcell Yönetim Kurulu Üyesi Atilla Koç, "yerli ve milli yapay zeka” üretimi hedefinde önemli bir adım olarak da kabul edilen "Zeka Küpü" projesiyle ilgili yaptığı değerlendirmede, Turkcell'in 15 bin çalışanıyla Ukrayna, Rusya, KKTC, Yunanistan ve Azerbaycan’da faaliyet gösteren şirket olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Yalnız ses alanında değil, datada da Türkiye’nin en büyük şirketi olmak, bize bazı mükellefiyetler yüklüyor. Biz, hisseleri New York Borsası'nda kote edilen yerli bir şirketiz. Bunun yanında yerli üretim ve özellikle yazılım konularında çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz. Bu ülkenin insanını da bu işe teşvik etmek için genç yeteneklerimizi destekliyoruz. Anadolu’da fırsat eşitliği bekleyen ve Türkiye'nin geleceğine şekil verecek binlerce Einstein olduğuna inanıyoruz. Zeka Küpü projemizle onların elinden tutuyor, ihtiyaçları olan donanımı sağlayarak engelleri aşmalarını hedefliyoruz."

Koç, projede ilk yola çıktıklarında 3 yılda 10 bin çocuğa ulaşma hedefi belirlediklerini, oysa bugün geldikleri noktada rakamı ikiye katladıklarını bildirdi. Bu yılın sonunda bu projeyle 30 bin çocuğa ulaşmayı hedeflediklerini vurgulayan Koç, 2018 yılı itibarıyla "Zeka Küpü" projesinin 6 farklı alanda büyümesini planladıklarını belirtti.

Koç, "Bu yıl itibarıyla içerik olarak da zenginleştirmeyi planladığımız sınıflarımızda sadece genel amaçlı teknoloji sınıflarını değil uzay, akıllı ev ve bulut teknolojilerine yönelik zenginleştirilmiş eğitimlerle daha üst seviyede fayda sağlamayı amaçlıyoruz. Orta öğretim, lise öğrencilerinin yanı sıra şimdi yeni bir adım daha atıyoruz. Turkcell Teknoloji Üniversitesi’ni kurmak üzere anlaşmaları yaptık. Önümüzdeki öğretim yılına açmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.



- 2018’de 10 yeni laboratuvar



2016 yılında başlayan "Turkcell Zeka Küpü" projesi kapsamında ilk yıl Ordu, İstanbul, Kütahya, Ankara, Adana, Şanlıurfa ve Erzincan olmak üzere 7 ilde "Zeka Küpü" laboratuvarları hizmete sunuldu. Eğitimler ve yeni sınıf kurulumlarına 2017 yılında Sivas, İstanbul, Ankara, Mersin, Amasya, Erzurum, Rize, İzmir, Aydın, Çanakkale (Gökçeada), Mardin ve Afyon’da devam edildi.

Turkcell, bugüne kadar toplamda 19 ilde, 22 laboratuvar ile çocukların teknoloji deneyimine ortak oldu. Bu yıl da Balıkesir, İzmir, İstanbul (Ataşehir), Karaman, Trabzon, Bilecik, Antalya, Van, Burdur ve Ordu’da toplam 10 yeni laboratuvar kurularak proje hızla büyümeye devam ediyor.

Üç boyutlu yazıcılardan maker kitlere kadar pek çok ürünün yer aldığı laboratuvarlarda verilen yüz yüze eğitimler, "www.zeka-kupu.com" üzerinden verilen online eğitimlerle destekleniyor. Proje ile 3 yıl sonunda 30 bin öğrenciye ulaşılması hedefleniyor.

Proje kapsamında sadece laboratuvarların kurulduğu okullardaki öğrencilere değil, tüm öğrencilere fayda sağlanması amaçlanıyor. Sürekli güncellenen portalda yer alan online eğitimlerle de öğrencilerin kendi kendine izleyebilecekleri programlarla yeni bilgiler edinmeleri ve yeteneklerini geliştirmeleri hedefleniyor. Bu kapsamda bu yıl çok sayıda yeni eğitim Turkcell Zeka Küpü web sitesinde yerini alacak.

Projede sadece öğrencilere yönelik değil, ailelerin de çocuklarıyla iletişimlerini artırabilmeleri ve onları destekleyebilmeleri için de çalışmalar yapılıyor. Bu sayede öğrencilerin bilişsel yetenekleri artarken, ailelerin de çocuklarını geleceğe daha doğru ve güçlü hazırlaması hedefleniyor.

Aydın'daki Zeka Küpü projeleri arasında ise madenciler için akıllı şapka, işitme engelliler için kapı zili, enerji tasarruflu çalışma lambası, robabil (makeblock robot), interaktif hücre modeli, alkol ölçer araba, interaktif müzik aleti, hava durumu istasyonu, lazer güvenlik sistemi ve otto robot gibi projeler bulunuyor.