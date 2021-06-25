Uyumsoft, muhasebenin dijital dönüşümüne rehberlik ediyor

Dijital dönüşümün gizli kahramanları mali müşavirlerin işlerini kolaylaştırmak için, teknoloji devi Uyumsoft AŞ’nin 5 yıl önce kullanıma sunduğu bulut tabanlı mali müşavir yazılımı ekoSMMM , aldığı yoğun talep ile büyümeye devam ediyor.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) ve e-Devlet entegrasyonları ile tek ekrandan tüm işlemlerini gerçekleştiren mali müşavirler ve muhasebeciler, işlerini Uyumsoft’un rehberliğinde zaman ve mekan bağımsız olarak uçtan uca temassız ticaret şeklinde yönetiyorlar. Uyumsoft’un ücretsiz olarak sunduğu ekoSMMM sayesinde, mali müşavirler ve muhasebeciler, ofislerine gitmeden “bürosunu cebinde” taşıyorlar.

Uyumsoft’un pratik fiş mobil uygulaması ile, fişlerini anında dijitale aktararak zamandan ve operasyonel yüklerden tasarruf sağlıyorlar. Uyumsoft e-Ofis web ve mobil uygulama ile de mükelleflerinin beyannamelerini, GİB ile ilgili tüm işlemlerini ve e-Devlet işlemlerini online olarak yapabiliyorlar.

Muhasebeciler ve mali müşavirler, dijital dönüşüm ile verimliliklerini artırıyor

Teknolojideki hızlı değişim ve dönüşüm, iş hayatından özel hayata kadar her şeyi değiştirerek dönüştürüyor. Teknolojik gelişmelerin hızla yaşandığı ve özellikle pandemiyle teknolojinin daha da ön plana çıktığı bu süreçte, meslekler açısından da, mekan bağımsız çalışabilmek için teknolojiyi akıllıca kullanmak ve iş süreçlerini yeniden inşa etmek büyük önem kazanıyor. İçinde bulunduğumuz dönemde, muhasebeciler, mali müşavirler ve finansçılar, dijital dönüşüm teknolojilerini daha etkin kullanarak, verimliliklerini ve üretkenliklerini artırmayı sürdürüyorlar. Başta e-Belge (e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-Defter, e-İrsaliye gibi) uygulamaları olmak üzere, dijitalleşmeyle birlikte geleceğin muhasebe mesleğinde, artık manuel defter tutmak gibi operasyonel iş yüküne neden olan işler ortadan kalkıyor ve meslekteki otomasyonun payı hızla yükseliyor. İşte bu değişim sürecinde, ülkemizin inovasyon lideri Uyumsoft Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri AŞ, muhasebecilerin ve mali müşavirlerin yanında yer alarak, mesleğin uçtan uca dijital dönüşümüne rehberlik ediyor. Teknolojinin sunduğu fırsatları Uyumsoft’un önderliğinde yakalayan meslek mensupları, işlerinde yeni başarılara imza atmayı sürdürüyorlar.

Uyumsoft’un ekoSMMM Mali Müşavir Yazılımı yoğun talep alıyor