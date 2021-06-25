Uyumsoft, muhasebenin dijital dönüşümüne rehberlik ediyor

Dijital dönüşümün gizli kahramanları mali müşavirlerin işlerini kolaylaştırmak için, teknoloji devi Uyumsoft AŞ’nin 5 yıl önce kullanıma sunduğu bulut tabanlı mali müşavir yazılımı ekoSMMM, aldığı yoğun talep ile büyümeye devam ediyor.
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) ve e-Devlet entegrasyonları ile tek ekrandan tüm işlemlerini gerçekleştiren mali müşavirler ve muhasebeciler, işlerini Uyumsoft’un rehberliğinde zaman ve mekan bağımsız olarak uçtan uca temassız ticaret şeklinde yönetiyorlar. Uyumsoft’un ücretsiz olarak sunduğu ekoSMMM sayesinde, mali müşavirler ve muhasebeciler, ofislerine gitmeden “bürosunu cebinde” taşıyorlar.
Uyumsoft’un pratik fiş mobil uygulaması ile, fişlerini anında dijitale aktararak zamandan ve operasyonel yüklerden tasarruf sağlıyorlar. Uyumsoft e-Ofis web ve mobil uygulama ile de mükelleflerinin beyannamelerini, GİB ile ilgili tüm işlemlerini ve e-Devlet işlemlerini online olarak yapabiliyorlar.
Muhasebeciler ve mali müşavirler, dijital dönüşüm ile verimliliklerini artırıyor
Teknolojideki hızlı değişim ve dönüşüm, iş hayatından özel hayata kadar her şeyi değiştirerek dönüştürüyor. Teknolojik gelişmelerin hızla yaşandığı ve özellikle pandemiyle teknolojinin daha da ön plana çıktığı bu süreçte, meslekler açısından da, mekan bağımsız çalışabilmek için teknolojiyi akıllıca kullanmak ve iş süreçlerini yeniden inşa etmek büyük önem kazanıyor. İçinde bulunduğumuz dönemde, muhasebeciler, mali müşavirler ve finansçılar, dijital dönüşüm teknolojilerini daha etkin kullanarak, verimliliklerini ve üretkenliklerini artırmayı sürdürüyorlar. Başta e-Belge (e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-Defter, e-İrsaliye gibi) uygulamaları olmak üzere, dijitalleşmeyle birlikte geleceğin muhasebe mesleğinde, artık manuel defter tutmak gibi operasyonel iş yüküne neden olan işler ortadan kalkıyor ve meslekteki otomasyonun payı hızla yükseliyor. İşte bu değişim sürecinde, ülkemizin inovasyon lideri Uyumsoft Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri AŞ, muhasebecilerin ve mali müşavirlerin yanında yer alarak, mesleğin uçtan uca dijital dönüşümüne rehberlik ediyor. Teknolojinin sunduğu fırsatları Uyumsoft’un önderliğinde yakalayan meslek mensupları, işlerinde yeni başarılara imza atmayı sürdürüyorlar.
Uyumsoft’un ekoSMMM Mali Müşavir Yazılımı yoğun talep alıyor
Mali müşavirlerin uçtan uca dijital dönüşümlerini sağlamaları için, Uyumsoft tarafından cloud (bulut) teknolojisiyle geliştirilen web tabanlı “ekoSMMM mali müşavir yazılımı”, sektör mensupları tarafından yoğun talep alıyor. ekoSMMM, ülkemizin mali süreçlerinin ana yükünü çeken muhasebeciler ve mali müşavirler için, Uyumsoft tarafından ücretsiz olarak kullanıma sunuluyor. ekoSMMM yazılımı ile, lisans bedelleri ve donanım bedelleri sona eriyor. Meslek mensupları, ürünün bulut, web ve mobil olması sayesinde mekan, zaman, cihaz bağımsız olarak, resmi muhasebe işlerine istedikleri zaman hızlı bir şekilde ulaşarak, güvenli bir şekilde işlerini yapıyorlar. Diğer önemli konulardan birisi de, programda tüm veriler güvenle saklanırken, mevzuat değişimlerinden etkilenmeden işlerin yapılmasına imkan tanınmaktadır. Çoklu fiş girişi, pdf ve excel formatında banka ekstresi aktarımı, otomatik mail ve toplu beyanname ve tahakkuk gönderimi gibi birçok özellik yer alıyor. Dinamik arayüzleri sayesinde ekoSMMM, aynı anda birden çok firmada işlem yapma olanağı sunuyor. Aynı zamanda, ekoSMMM yazılımının, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), İnteraktif Vergi Dairesi, İşkur gibi ilgili kurum ve kuruluşlar ile entegrasyonu bulunuyor. ekoSMMM kullanan mali müşavirler, Uyumsoft’un dijital dönüşüm uzmanlarından 7/24 destek alabiliyor, UyumAkademi’nin ücretsiz eğitimleri ile programı daha verimli kullanmanın inceliklerini öğrenip, merak ettikleri soruları uzmanlara sormaktadırlar.