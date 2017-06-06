WannaCry virüsü için 'silinmeyen dosya' önerisi

İSTANBUL (AA) - İZZET TAŞKIRAN - Dünya genelinde yaklaşık 150 ülkede yüz binlerce bilgisayarı etkileyen, bazı kurum ve kuruluşları büyük zarara uğratan WannaCry virüsünün bulaştığı dosyaların, işletim sistemlerinde uygulanacak çok kolay işlemlerle kurtarılabileceği belirtildi.

Bilgi Teknolojileri ve Sosyal Medya Uzmanı Tahir Bilici, AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu virüs için oldukça basit bir çözüm bulunduğunu, bu yazılımın aslında sıradan bir öznitelik gizleme aracı olduğunu söyledi.

Virüsün sadece Windows işletim sistemi üzerinden sızabildiğini, sistem dosyası haricindeki dosyaları gizleyerek, bilgisayar içerisinde bir yerde tuttuğunu anlatan Bilici, dosyaları kurtarmak için birkaç çözüm yolu olduğunu ifade etti.

Üst düzey bilgisayar bilgisi gerekmiyor

Çözümlerin uygulanabilmesi için üst düzey bilgisayar bilgisinin gerekmediğine işaret eden Bilici, "Virüsün bulaştığı dosyaları kurtarmak için en önemli çözüm, '$Recycle' (silinmeyen dosyalar) adlı klasör için bilgisayara 'Linux' ile bağlanılması. Daha sonra dosyadaki öz niteliğin görünür hale getirilmesi gerekli. Bu virüs, aslında dosyaları bir yere taşımıyor. Sadece diskin içerisinde '$Recycle' adında bir klasör oluşturup içerisine gizleyerek, burada tutuyor. Siz MD5 kodunu ödeme yaparak aldığınız zaman buradan görünür hale getirir." diye konuştu.

"Türkiye az etkilendi"

Siber güvenlik uzmanları da dünyayı etkileyen virüsle ilgili güvenilmeyen linklerin açılmaması ve işletim sistemiyle antivirüs programlarının güncellenmesi gerektiği uyarısını yaptı.

Türkiye'nin, virüsten en az etkilenen ülkelerden biri olduğunu kaydeden uzmanlar, korsanların elektronik postalar üzerinden kullanıcılara sahte bir mail gönderdiklerini, linkin tıklanması halinde korsanların bilgisayarları ele geçirdiği bilgisini verdi.