Xerox’un, dijital baskı pazarının büyümesindeki katkısı büyüktür

Çevreye ve insan sağlığına uygun teknolojik altyapısı ve ürünleri ile ABD Çevre Koruma Ajansı ve ABD Enerji Bakanlığı tarafından 2021 yılının Enerji Yıldızı Partneri seçilen Xerox’un, Türkiye’deki en büyük iş ortağı dijital baskı sektörünün lideri Lidya Grup firmasıdır.
Lidya Grup İstanbul Satış Müdürü Özge Öktem, 20 yılı aşkın süredir temsil ettikleri Xerox cihazlarının baskıdan çok daha fazlasını sunduğunu kaydederek, şunları söyledi:
“Xerox, geçmişten günümüze birçok teknolojik ürünün mucidi olarak hayatımızda yer alıyor ve yine teknolojiye yön veren gelişmeler ile sektörünün öncüsü olmayı sürdürüyor. Renk kalitesinden üretkenliğe, verimlilikten maliyet optimizasyonuna, kişiselleştirilebilir olmasından yazılımsal çözümlerine kadar, firmaların etkin bir iş akışı oluşturabilmelerine fırsat veriyor. Kullanım süresince, bu özelliklerin sürdürülebilir olmasını sağlayacak teknolojiyi de üretiyor. Çevresel sürdürülebilirlik üzerine olan Energy Star ve Blue Angel sertifikaları, her segmentteki ürün grupları için ayrı ayrı ele alındığını özellikle belirtmeyi isteriz. Daha yaşanabilir bir dünya için Xerox’un desteklemiş olduğu çevreci yaklaşımından, firma olarak gurur duymaktayız ve müşterilerimize önemini aktarmaktayız. Kısaca, global ölçekte dijital baskı pazarının büyümesinde büyük katkısı olan Xerox, her büyüklükteki işletmelerin ihtiyaçlarına uygun ofis ürünleri ile birlikte, dijital baskı çözümleri sunan ve geniş yelpazede ürün gamı bulunan global bir markadır” dedi.
Xerox, pandeminin getirdiği yeniliklere adapte olunmasını sağlıyor
2020 yılından günümüze kadar içinde bulunduğumuz pandemi ile birlikte, şirketlerin iş yapış şekillerinde ve müşteri deneyimlerinde önemli farklılıkların meydana geldiğini ifade eden Lidya Grup İstanbul Satış Müdürü Özge Öktem, şunları anlattı:
“Dünya çapında her yıl basılan 50 trilyonun üzerindeki sayfanın, yalnızca %3’nün dijital olarak basıldığını duymuş muydunuz? Bu bilgiler gösteriyor ki, dijital baskıya dönüşmeyen çok sayıda baskı mevcut. Ayrıca, son yıllarda baskı hacimleri giderek azalırken, baskı çeşitliliğinin artması ve kişiselleştirilmiş ürünlerin hızla önem kazanması da, dijital baskı pazar payının artmasını sağlıyor. Dijital baskı sektörünün gelişimi ve inovasyonunda, Xerox önemli bir rolü üstleniyor. 2015 yılından itibaren Xerox, tüm dünyada dijitalleşmenin önemini vurgulayan yayınları ve içerikleri paylaşıyor ve 2017 yılında aynı anda yenilediği 27 yeni Xerox cihazı ile, hem üretkenlik hem de verimlilik üzerine gelişmiş çözümlerini sunuyor. Lidya Grup olarak bizler, yıllardır müşterilerimize dijitalleşmenin önemini ve şirketlere sağladığı faydaları dile getirmekteyiz. İşletmelerin baskı süreçlerini, pandeminin de getirdiği yeniliklere ayak uydurmalarını sağlayacak Xerox’un gelişmiş uygulamalarıyla birlikte, daha verimli ve yönetilebilir olmasını sağlıyoruz. Bu anlamda Xerox ürünleri ile, müşterilerimizin temel olarak verimliliğini, üretkenliğini, maliyet optimizasyonunu ve çevresel sürdürülebilirliğini sağlamak öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor. Bilindiği üzere 2020 yılı itibariyle karşı karşıya olduğumuz pandemi ve ekonomik koşullar, yatırımların ertelenmesine neden olmuştu. 2020 yılı Aralık ayı itibariyle Lidya Grup olarak başlattığımız “eski cihazını getir, yeni cihaz al” kampanyası ile müşterilerimizden çok güzel geri dönüşler almaktayız. Müşterilerimizin ertelemek zorunda olduğu alımlarının, finansal çözümlerimiz ile önünün açılmasına vesile olmaktayız. Kampanyamız sayesinde, 2021 yılına çok iyi başladık ve başarılı projelere imza atmaya devam ediyoruz” şeklinde konuştu.