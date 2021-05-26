Xerox’un, dijital baskı pazarının büyümesindeki katkısı büyüktür

Çevreye ve insan sağlığına uygun teknolojik altyapısı ve ürünleri ile ABD Çevre Koruma Ajansı ve ABD Enerji Bakanlığı tarafından 2021 yılının Enerji Yıldızı Partneri seçilen Xerox’un, Türkiye’deki en büyük iş ortağı dijital baskı sektörünün lideri Lidya Grup firmasıdır.



Lidya Grup İstanbul Satış Müdürü Özge Öktem, 20 yılı aşkın süredir temsil ettikleri Xerox cihazlarının baskıdan çok daha fazlasını sunduğunu kaydederek, şunları söyledi:

“ Xerox, geçmişten günümüze birçok teknolojik ürünün mucidi olarak hayatımızda yer alıyor ve yine teknolojiye yön veren gelişmeler ile sektörünün öncüsü olmayı sürdürüyor. Renk kalitesinden üretkenliğe, verimlilikten maliyet optimizasyonuna, kişiselleştirilebilir olmasından yazılımsal çözümlerine kadar, firmaların etkin bir iş akışı oluşturabilmelerine fırsat veriyor. Kullanım süresince, bu özelliklerin sürdürülebilir olmasını sağlayacak teknolojiyi de üretiyor. Çevresel sürdürülebilirlik üzerine olan Energy Star ve Blue Angel sertifikaları, her segmentteki ürün grupları için ayrı ayrı ele alındığını özellikle belirtmeyi isteriz. Daha yaşanabilir bir dünya için Xerox’un desteklemiş olduğu çevreci yaklaşımından, firma olarak gurur duymaktayız ve müşterilerimize önemini aktarmaktayız. Kısaca, global ölçekte dijital baskı pazarının büyümesinde büyük katkısı olan Xerox, her büyüklükteki işletmelerin ihtiyaçlarına uygun ofis ürünleri ile birlikte, dijital baskı çözümleri sunan ve geniş yelpazede ürün gamı bulunan global bir markadır” dedi.

Xerox, pandeminin getirdiği yeniliklere adapte olunmasını sağlıyor

2020 yılından günümüze kadar içinde bulunduğumuz pandemi ile birlikte, şirketlerin iş yapış şekillerinde ve müşteri deneyimlerinde önemli farklılıkların meydana geldiğini ifade eden Lidya Grup İstanbul Satış Müdürü Özge Öktem, şunları anlattı: