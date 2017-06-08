Yağmur sensörleriyle su kaçaklarını önleyecek

ZONGULDAK (AA) - Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü'nde eğitim gören 4. sınıf öğrencisi Erhan Kar, geliştirdiği "Akıllı Ev Otomasyon Sistemi" projesiyle su kaçaklarından kaynaklı tahribatın önüne geçmeyi hedefliyor.

İki buçuk ayda hazırlanan ve uzaktan kontrol edilebilme özelliği de olan projede, yağmur sensörleri kullanılarak, evde yaşanabilecek muhtemel su kaçağında elektrik ve şebeke suyu kesilerek tahribatın önüne geçilmesi gayesi güdülüyor.

Kar, gazetecilere yaptığı açıklamada, projenin her geçen gün güncellendiğini ve en çok ev hanımlarının işini kolaylaştıracağını söyledi.

Otomasyon sisteminde, normalde olan her şeyin bulunduğunu belirten Kar, "Elektrik kontrolleri, garaj kontrolleri, şifre ile kapı kontrolü aynı zamanda sıcaklık sensörü ile ısı kontrolü, gaz kaçaklarına karşı kontroller bulunmaktadır. Böylelikle evin güvenliği sağlanmaktadır. Fakat bizim otomasyon projemizde farklılık olarak su ile çalışan elektrikli makinelerden kaynaklanan tahribatın önüne geçilmeye çalışılmıştır." dedi.

- "Aklımız evde kalmamış olacak"

"Çamaşır ve bulaşık makinesinin altında bulunan yağmur sensörleriyle herhangi bir makinede su sızıntısı olduğu zaman makinenin enerjisini ve suyunu kesmekteyiz" diyen Kar, şunları kaydetti:

"Akıllı ev otomasyonları sürekli gelişime açık bir projedir. Böylelikle her gün farklı sensör ekleyerek farklı özellikler kazandırabilmekteyiz. Uzun bir sürece yaydık. Su ile çalışan elektrikli cihazlarda, su sızıntılarına karşı yağmur sensörü kullanmaktayız. Böylelikle evden dışarı çıktığımız zaman makineden su kaçıp evde tahribat olmasının önüne geçmiş olacağız. Böylelikle aklımız evde kalmamış olacak. Bu projenin patentini almayı düşünüyoruz. Büyük firmalar dilerlerse bu patenti devretmeye hazırız. Bu proje ev hanımlarına büyük bir kolaylık sağlamış olacak. Yaşlı ve yatağa bağlı hastalar için de böyle bir imkan sağlanarak kolaylıkla evin tahribatının önüne geçilmiş olacak. Aynı zamanda bu cihazları kablosuz olarak da kontrol etmekteyiz. Evin dışındayken de SMS modülü ile uzaktan kontrol sağlayabilir."

Erhan Kar, projeyle beyaz eşya sektöründe önde gelen firmaların da dikkatini çekmeyi amaçladıklarını sözlerine ekledi.