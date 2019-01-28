Yeni başlayanlar için SEO hakkında konuştu

Dünyanın en büyük küçük işletme odaklı teknoloji sağlayıcısı GoDaddy, dördüncü Kobi Sohbetleri etkinliğini İstanbul'da düzenledi. "Yeni Başlayanlar için SEO" isimli etkinlikte GoDaddy MENA ve Türkiye Bölge Direktörü Selina Bieber ve Zeo Agency Kıdemli İş Geliştirme Yöneticisi Mehmet Cemre Çetin; SEO'nun önemi, web sitesi görünürlüğünü etkileyen faktörler, “kendin yap SEO (Arama Motoru Optimizasyonu)” araçları ve bir SEO ajansında nelere bakılması hakkında konuştu.



Çetin: "SEO devamlı bir süreçtir ve sonuçları görmek zaman alır"



Zeo Agency Kıdemli İş Geliştirme Yöneticisi Mehmet Cemre Çetin, "Konu SEO ve arama motoru görünürlüğüne geldiğinde, içerik çok önemlidir. Arama motorları, insanların aradıklarını bulmalarına ve web sitelerine de içeriklerini arayan insanlara taşıma konusunda yardımcı olur.Arama yapan kişiye en ilgili içeriği gösterir ve en ilgili trafiği web sitesine yönlendirir. Bu yüzden web sitesinin içeriği, hedef kitlenin aradığı şeyi karşılamalıdır. İster kendiniz yapıyor olun veya bir ajansta çalışıyor olun, önemli olan şey SEO'nun devamlı bir süreç olduğunu ve sonuçları görmenin zaman alacağını unutmamaktır."



Bieber: "GoDaddy, işletmelere ve sınırlı teknik bilgiye sahip insanlara yardımcı olmayı hedefleyen araçlar geliştirdi"



GoDaddy MENA ve Türkiye Bölge Direktörü Selina Bieber, "SEO tamamen hedef kitleyle alakalı. Web sitenizi oluştururken ve içerik üretirken hedef kitlenizin ne beklediğinden, web sitenizi amacının ne olduğundan, web siteniz bir işletmeyi temsil ediyorsa ne yaptığınızdan, yani kısacası web sitenizin amacına uygun ve güvenilir olduğundan emin olun. İşletme sahibi, sınırlı teknik bilgiye sahip ve online yolculuklarıyla birlikte SEO'ya yeni başlayacak insanlara destek olmak için GoDaddy, Web sitesi Mimarı ile beraber çalışan bir Arama Motoru Görünürlüğü aracını geliştirdi. Bu araç, siteyi otomatik olarak gözden geçirerek ve ilgili, yüksek değerli anahtar kelimeler ve kelime öbeklerini de ekleyerek web sitesinin arama motorlarındaki sırasını iyileştirmeye yardımcı oluyor.”



GoDaddy, Türkiye’deki küçük işletmelere kendi dijital kimliklerini oluşturmak ve işletmelerini büyütmek için gereken alan adı, web sitesi kurulum araçları, hosting, Yönetilebilir WordPress ve Microsoft Office 35 E-posta gibi araçları sunuyor.