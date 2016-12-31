Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
2016'da en çok altın altın kazandırdı
En çok altın kazandırdı
Başbakan el koydu üç havaalanı daha geliyor
Üç havaalanı daha geliyor
Yazılımla tüm sektörlere ÖNDERlik yapıyor
Sektörlere ÖNDERlik yapıyor
Uber'den açıklama var
Uber'den açıklama var
Çevreyi kirletenin cezası belli oldu
Çevreyi kirletene para cezası

Yeni yıl 'gökyüzü şöleni'yle başlıyor

Yeni yılın ilk haftasında geceleri "Quadrantidler" adı verilen gök taşı yağmuru ile "gökyüzü şöleni" yaşanacak.

Yeni yıl 'gökyüzü şöleni'yle başlıyor

İZMİR (AA) - Yeni yılın ilk haftasında geceleri "Quadrantidler" adı verilen gök taşı yağmuru ile "gökyüzü şöleni" yaşanacak.

Ege Üniversitesi Gözlemevi Müdürü Doç. Dr. Hasan Ali Dal, yaptığı yazılı açıklamada, bu geceden itibaren bir hafta süresince gökyüzünde Quadrantidler adlı gök taşı yağmurunun görülebileceğini bildirdi.

Dal, gökyüzü şöleninin en görkemli halinin 3 Ocak Salı gününü 4 Ocak Çarşamba'ya bağlayan gece havanın açık olması halinde Türkiye'nin her köşesinden izlenebileceğini belirtti.

Gök taşı yağmurunun saat 00.00'dan sonra, nispeten karanlık bir ortamda, gökyüzüne başucu hizasıyla doğu ufku arasına bakıldığında daha iyi görülebileceğini vurgulayan Dal, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz 13-14 Aralık gecelerinde de benzer bir gök taşı yağmuru yaşanmış ve 2016 yılının son gök taşı yağmuru olmuştu. Quadrantidler ise yeni yılın ilk gök taşı yağmuru. Bu yıl içinde izlemeye değer bir sonraki gök taşı yağmuru ağustos ayında gerçekleşecek. Kış aylarının uzun olması, gökyüzü hayranlarının gök taşı yağmurunu uzun süre izlemelerine imkan sağlayacaktır."

"Yıldız kayması" olarak da bilinen bu olayın hemen her gün ve her saat yaşansa da zaman zaman daha sık gözlenebildiğini hatırlatan Dal, özellikle fotoğraf tutkunlarına görsel şöleni kaçırmamalarını tavsiye etti.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
Bilim
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.