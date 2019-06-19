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Yerli 5G altyapısıyla ilk iletişim!

Yerli ve milli 5G Çekirdek Şebekesi üzerinden ilk ses ve data trafiği gerçekleştirildi.

Yerli 5G altyapısıyla ilk iletişim!
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Alınan bilgiye göre, TÜBİTAK destekli 16 Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi (HTK) üyesi firma ve 3 operatör iş birliği ile devam eden "Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Haberleşme Şebekesi Projesi" kapsamında CRAN, yeni radyo, çekirdek şebeke, siber güvenlik, radyolinkler, OSS, anahtarlama ekipmanları, NFV, yazılım, sistem test ve entegrasyon alt başlıklarında çalışmalar yürütülüyor.

Projenin 2020 yılında tamamlanması ve Türkiye'yi haberleşme teknolojilerinde dünyada söz sahibi yapması hedefleniyor.

Proje kapsamında 17 Haziran'da ilk kez ses (Vo5G-Voice over 5G) ve veri alışverişi sağlandı.

HTK bünyesinde bulunan HAVELSAN, i2i, TTG ve Pavotek firmalarının geliştirdiği 5G Çekirdek Şebeke ve diğer 5G şebeke elemanları üzerinden HD kalitesinde video transferi ve mevcut mobil operatörlere doğru ses araması canlı olarak yapıldı.

Canlı demoyla sunum

TÜBİTAK - Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Haberleşme Şebekesi Projesi kapsamında ODTÜ Teknokent'te bulunan HAVELSAN Test Laboratuvarındaki NFVI altyapısı üzerinde gerçekleştirilen 5G veri trafiği demosunda, tamamen Türk mühendisleri tarafından yerli ve milli olarak geliştirilen Çekirdek Şebeke, NFVI, IMS şebeke (TAS), yönlendirici/anahtarlayıcı, EMS (Eleman Yönetim Sistemi) gibi 5G ürünleri birbirlerine entegre edildi.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç'un da aralarında olduğu katılımcılara, projenin geldiği nokta, canlı demo sunumlarıyla anlatıldı.

Sunuma, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkan Yardımcısı Gazali Çiçek, HAVELSAN Yönetim Kurulu üyeleri Ahmet Akyol ve Yüksel Aksöz ile Genel Müdür Ahmet Hamdi Atalay ve OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın da katıldı.

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