Yerli otomobil tasarımıyla dünya sıralamasına girdiler

ERZURUM (AA) - Erzurum'daki Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencilerinden oluşan Atauni Racing takımı, İngiltere'de düzenlenen "Formula Student 2017"de araç tasarımında dünya 11'incisi oldu.

Takım, Formula 1'e de ev sahipliği yapan İngiltere'deki Silverstone pistinde 20-23 Temmuz'da düzenlenen yarışlarda Türkiye'nin göğsünü kabartan bir sonuca imza attı.

Yarışmada onlarca tasarım arasında dereceye girerek dünya 11'incisi olan ekip, üretim maliyeti alanında ise 13'üncülüğü elde etti.

Erzurum'a dönen öğrenciler Süleyman Çomoğlu ve Hüseyin Salih Özarslan, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'i ziyaret ederek, destekleri dolayısıyla teşekkürlerini iletti.

Sekmen, yaptığı açıklamada, yerli otomobil üretimini desteklediklerini belirterek, mühendislik tasarımı alanında dünya 11'incisi, üretim maliyeti alanında ise dünya 13'üncüsü olan öğrencileri tebrik etti.

Takıma desteklerinin süreceğini aktaran Mehmet Sekmen, "Ülkemizin milli otomobil üretimine katkı sağlamak ve bu vizyona sahip mühendisler yetiştirmek amacıyla geliştirilen her türlü projeye destek vermeye devam edeceğiz. Amacımız, ülkemizin yerli ve milli araç projesi için gereken altyapı çalışmalarına katkıda bulunmaktır." ifadesini kullandı.