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Yıldız Teknopark heyeti "Şangay CES Asya Fuarı"na gidecek

İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin öncü teknoloji geliştirme merkezlerinden Yıldız Teknopark'ın temsilcilerinden oluşan bir heyet, 7-9 Haziran'da Çin'in Şanghay şehrinde ikincisi düzenlenecek "CES Asya Fuarı"nı ziyaret edecek. Yıldız Teknopark'tan...

Yıldız Teknopark heyeti

İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin öncü teknoloji geliştirme merkezlerinden Yıldız Teknopark'ın temsilcilerinden oluşan bir heyet, 7-9 Haziran'da Çin'in Şanghay şehrinde ikincisi düzenlenecek "CES Asya Fuarı"nı ziyaret edecek.

Yıldız Teknopark'tan yapılan açıklamaya göre heyette, Yıldız Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Mesut Güner ve Yıldız Teknopark Dış İlişkiler Koordinatörü Burak Keskik'in yanı sıra Yıldız Teknopark içinde faaliyet gösteren Arkhe, Codevo, Etiya, Futurecom, Vidizayn, Gobito, Ibase, Simurg, Smartsistem adlı firmalardan 14 kişi yer alacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Güner, teknolojiye ilişkin gelişmeleri yakından izlediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Dünyada başlayan endüstri 4.0 devriminin özellikle bilişim teknolojilerini harekete geçirdiği günümüzde, pazarın gelişimini domine eden teknoparkların önemi daha da artıyor. Türkiye'deki teknolojiyi geliştirmeyi misyon edinen Yıldız Teknopark olarak, gelişen teknolojilere ilişkin tüm dünyada yaşanan gelişmeleri ilgiyle takip ediyoruz. Fuarın gelecek projelerimize ilham vereceği ve yeni iş birlikleri geliştirmemiz yönünde verimli olacağı kanaatindeyiz."

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Burak KeskikçinMesut GünerYıldız Teknopark
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