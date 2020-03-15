AVM'ye gideceklerin dikkatine

Alışveriş merkezlerinin virüs açıklaması gündemdeki yerine koruyor. Son olarak 14 Mart günü Alışveriş Merkezi ve Yatırımcılar Derneği (AYD) korono virüsü ile ilgili açıklama yapmıştı.

AYD buna ek olarak bir açıklama daha yaparak yanlış anlaşılmalara meydan vermemek istedi. AYD'nin yeni açıklaması şöyle:

"AVM’lerin açılış kapanış saatleri, sabah 10:00 – akşam 22:00 olarak aynı kalacak olmakla birlikte; geçici süreyle sadece isteyen kiracıların, öğlen 12:00 - akşam 20:00 şeklindeki çalışma saatine göre faaliyet göstermelerine kolaylık sağlanması tavsiye edilmiştir. Önceliğimiz her zaman kamu sağlığını gözetmektir. Yaşanan bu süreçte ilk olarak vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılamayı kendimize görev bildiğimizi bir kez daha vurgular, kamuoyunun bilgisine sunarız."