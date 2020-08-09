Çevreci belediyeler Edremit’te buluştu

Türkiye’nin çevre alanında kurulmuş ilk ve tek yerel yönetimi birimi olan Ege ve Marmara Çevre Belediyler Birliği (EMARÇEB) çevre dostu belediyeler ile Edremit’te bir araya geldi.

Merkezi Balıkesir’in Edremit İlçesinde bulunan Ege ve Marmara Belediyeler Birliği’nin Nisan ayında yapılması gereken 2020 yılı 1. Olağan Meclis Toplantısı covid-19 salgını nedeniyle gecikmeli olarak yapıldı.

Edremit’in Güre Mahallesi’nde Adrina Termal Otel’de yapılan 2020 yılı 1. Olağan Meclis Toplantısı’nda 1 belediyenin ayrılma kararına karşın 7 belediye birlik bünyesine katıldı.

Denizli Babadağ Belediyesi, İstanbul Büyükçekmece Belediyesi, Kırklareli Ahmetbey Belediyesi, Kırklareli Büyükkarıştıran Belediyesi, Kırklareli Vize Belediyesi, Manisa Saruhanlı Belediyesi ile Tekirdağ Şarköy Belediyesi birliğin yeni üyeleri oldular.

Ege ve Marmara Çevre Belediyeler Birliği ve Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan yaptığı konuşmada “İnsanlar tarafından yaşanan ve yaşatılan açlığın, hastalıkların, yoksulluğun, savaşların, kültürel yozlaşmanın ve tüketim odaklı yaşamın getirisinin bedeli çok ağırdır. İnsanoğlu her ne kadar kendini görmek istemese de bu yıkıcı durumlarda en büyük pay kendisinindir ve yaşamak için yaşam alanlarını yok etmektedir. Dünyada ve Türkiye’de yaşanan çevre sorunları ne yazık ki kaygı vericidir. Özellikle iklim değişikliği kimsenin görmezden gelebileceği bir durum değildir ve acil çözüm getirilmesi gereken bir sorundur” diyerek çevre için gerekli önemin verilmesine dikkat çekti. Başkan Arslan, “Mayıs 2019 tarihinde 31 olan üye belediye sayımızı ayrılan 8 belediyeye rağmen bugün itibari ile 42 sayısına ulaştırmayı başardık. Farklılıklarımız ile bir olmak güçlü olmaktır. Birliğimizi bugünlere kadar getiren ve daha ileri seviyelere taşıyacak üye tüm Belediye Başkanlarına ve Meclis Üyelerine teşekkür eder, bir olma yolunda ilerlerken bizlere güç verecek olan Belediyelere gelin beraber yaşam alanlarımıza sahip çıkalım daha yaşanılabilir ve daha güzel bir dünya için el ele verelim ” dedi.

Her yıl yapılması planlanan birlik organlarının seçimi bu mecliste gerçekleşti. Birlik encümen üyeliğine Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, Kaytazdere Belediye Başkanı Ali Kangal, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, Çanakkale Belediye Başkan Yardımcısı M. İrfan Mutluay, Burhaniye Belediye Meclis Üyesi E. Oya Özarkon ve Küçükkuyu Belediye Meclis Üyesi Selçuk Şahin seçildi.