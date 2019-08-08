Bu ekip Gaziantep'te çok önemli bir etkinlik için yola çıktı. Artık kent gastoronomi konusunda dünya markası olmak için adımlar atıyor.
Fatma Şahin’i dinliyorum. Yeniden neden seçildiğini çok iyi anlıyorum. Gaziantep’i anlatırken şiir okur gibi konuşuyor. Kenti neredeyse ezberlemiş gibi. Bıraksanız saatlerce konuşabilir. Gastro Antep yani Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali’nin ikincisi 12-15 Eylül’de yapacaklarını anlatıyor. Ve diyor ki "Bu festival bu kente yakışır". Çünkü diyor "Bu kentte herkes gurme. Herkesin damak tadı muhteşem. GastroAntep Festivali Gaziantep’e çok yakıştı, kentle buluştu."
Evet, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin Gaziantep Valiliği Koordinasyonunda Gaziantep’i Geliştirme Vakfı (GAGEV) ile işbirliği içinde, dünyanın en önemli gastronomi merkezlerinden biri olma hedefiyle düzenlediği GastroAntep için tanıtım İstanbul’da yapıldı.
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin festivalin ipuçlarını, ayrıntılarını şu sözlerle anlattı:
. Bu yıl ikincisini düzenlediğimiz festivalle global vizyonumuzu gerçekleştirme yolunda önemli bir adım daha atmış olacağız.
. Tarihiyle, kültürüyle, sanatıyla, doğasıyla, lezzetleriyle 4 Mevsim Gaziantep diyoruz.
. GastroAntep 250 binden fazla ziyaretçi gelmişti.
. Gaziantep, zengin tarihi ve mimari güzelliklerinin yanı sıra Anadolu’ya özgü misafirperverliğini bir kez daha uluslararası bir platform olarak kurguladığımız bu festivalde gözler önüne serecek.
. Yerli ve yabancı tüm konuklarımız, festival boyunca kendine has Gaziantep kültürünü deneyimleme fırsatı bulacaklar.
. Gaziantep mutfağının UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na (UCCN) dahil olmasının ardından hayata geçirdiğimiz GastroAntep Festivali ile şehrin kültürel ve gastronomi zenginliklerini ulusal ve uluslararası arenada sergilemeye devam ediyoruz.
. Gastronomi, turizm sektörüne ivme kazandıran önemli global trendlerden biri durumunda. Dünya çapında değerli kültürel varlıklardan biri olan Gaziantep mutfağı ve gastronomisi, sınırları aşarak dünyaya açılmayı fazlasıyla hak ediyor.
. Bu yıl ikincisini düzenlediğimiz Gastro Antep Festivali ile global vizyonumuzu gerçekleştirme yolunda önemli bir adım daha atmış olacağız.
. Bu kent, Zeugma ve Yesemek gibi iki UNESCO Dünya Mirası Listesi Adaylığına sahiptir ve İpek Yolu üzerinde bulunduğu için çok gelişmiştir.
. Gaziantep dünden bugüne gastronomi şehri olmadı. Bizim topraklarımızda Hititlerden bugüne devam eden bir tarihle birlikte gastronomi kültürü de gelişti, kök saldı.
. Yalnızca Gaziantep’in değil, Fırat bölgesindeki diğer illerin de mutfak kültürünün oldukça gelişmiş olduğunu göz önünde bulundurarak Türkiye’nin kolaylıkla gastronomi gelirleriyle kalkınma modelini hayata geçirebilecek bir ülke olduğunu söyleyebiliriz.
UNESCO’dan 23 ürüne coğrafi işaret
Gaziantep, UNESCO'nun aldığı kararla, 2015 yılında “Yaratıcı Şehirler Ağı”na dahil edilmiş, 23 ürün tescillenmiş ve coğrafi işareti alınmıştı. Başta Antep Fıstığı, Antep Baklavası, Antep İşi, Antep Kutnu Kumaşı, Antep Bakır El İşlemeciliği, Gaziantep Sedef El İşlemeciliği, Antep Beyranı, Antep Yuvarlaması, Antep Fıstık Ezmesi, Gaziantep Lahmacunu, Antep Tırnaklı Pidesi, Antep Bulguru, Antep Firiği, Antep Katmeri, Antep Köy Kahkesi, Antep Şiveydizi, Antep Peyniri, Antep Muskası gibi ürünler artık Gaziantep’e has bir özellik olarak tescillenmiş bulunuyor.
Bu kentte herkes gurme
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