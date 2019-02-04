Cep telefonunda rekabet asıl şimdi başlıyor!

Mobil Türkiye pazarın gündeminde Apple CEO’su Tim Cook’un açıklaması var: “Apple ürünlerinde Türkiye pazarı için indirim yapabiliriz”.Şimdi, çoğu kişi Apple’ın ne kadar indirim yapacağını merak ediyor. Aslında yapılacak yüzde 15 gibi bir indirim önemli değil. Mesajın niteliği ve zamanlaması daha önemli.Apple, dünya geneli pazar kaybı içinde. Türkiye pazarı bilançosu ise zarar yazdığına dair söylentiler var. Yine mobil işletim sistemi Snapdragon’un şirketi Qualcomm ile davaları yeni boyut kazanabilir. Önceki gün, Qualcomm, Federal Ticaret Komisyonu Davasında Son Görüşlerini Sundu. Malum, geçen ay da Almanya’da bir mahkeme, bir kaç iPhone modelinin satışını yasaklamıştı.Satış verileri de mobil piyasalardaki değişimin sonuçlarını gösteriyor. 2018 yılında cep telefonu satışında Samsung liderliğini korumasına karşın geçen yıla oranla kan kaybetti. Apple satışlarda 2017'ye göre azalma yaşarken, Çin markalarının yükselişi dikkat çekti.Diğer taraftan, Amerika ve Kanada Çinli mobil markalara defans uyguluyor. Amerika pazarını kaybeden Çinli şirketlerin hedefi bundan böyle Türkiye gibi diğer dünya ülkeleri olacaktır.Bunun Çinli markaları da mesajı vardır: Aman Türkiye gibi ülke pazarlarında daha proaktif bir iletişim stratejisi izleyin, halka inin, aidiyet hissini güçlendirin.Türkiye, konumu ve tüketici deneyimleri yönüyle köprü bir noktada bulunuyor. Bu özelliğini yeni markaların gelişinde de görüyoruz.Geçen yıl Türkiye pazarına. Xiaomi ofis ve mağaza açarak giriş yaptı. Bu yıl ise dünya akıllı telefon pazar payı ile dördüncü olan Oppo girdi. Yerli üreticiler olan GM, Casper ve Vestel’i de dikkate alırsak, rekabet yeni başladı, diyebiliriz.Oppo’nun lansmanı yeni gerçekleştirildi. Oppo, Çin’de satışları ile ilk sıraya çıkabilmiş bir marka. Blueray ile Avrupa ve Amerika pazarında gösterdiği başarıyı şimdi mobil telefonlarda gösteriyor.Dünyada satışlarıyla ilk dörde çıkmasına rağmen, Türkiye’de bilinirliği neredeyse hiç yok. Buna rağmen Türkiye Genel Müdürü Weijian Zhau, uzun soluklu hedefleri olduğunu ve 5 yıl içinde lider konuma gelebileceklerini söylüyor.Yeni bir marka ve pazara ilk girişleri sebebiyle biraz Oppo’dan bahsetmek istiyorum.Tanıtım etkinliğinde konuşan OPPO Türkiye Genel Müdürü Weijian Zhou şunları söyledi: “Türkiye’de de güçlü bir ekip kurarak yol haritamızı belirledik. Türkiye’de akıllı telefon pazarının en gözde markalarından biri olmayı hedefliyoruz.”Dünyada 40’tan fazla pazarda müşterilerle buluşan OPPO, Haziran 2018'den bu yana Avrupa pazarında hizmet veriyor. OPPO, son 7 ayda İtalya, Fransa, İspanya, Hollanda, İngiltere ve Polonya ile Türkiye’ye de adımını attı.Dünya çapında 6 araştırma merkezine ve 10 fabrikaya sahip olan OPPO’nun 32.000'den fazla teknoloji patenti bulunuyor. Mobil fotoğrafçılık teknolojisi açısından OPPO yaklaşık 1800 patent başvurusunda bulundu.OPPO 2019’da yapay zeka ve 5G gibi yeni teknolojilere odaklanacak, Ar-Ge’ye 1.43 milyar dolar yatırım yapacak.Spor, moda, sinema ve dijital oyunlar gibi popüler alanlarda hizmet veren markalarla iş birlikleri yapan OPPO, İspanya’nın Barcelona Kulübü, Uluslararası Kriket Konseyi ve son olarak da İtalyan otomobil markası Automobili Lamborghini ile küresel ortaklık kurdu.. Esnek telefonlar bu yıl çıkacak. Şimdiden iki üç Çinli marka lansman gerçekleştirdi ve büyük ihtimalle de Barcelona’daki GSM kongresinde şubat sonu bir kaç marka daha esnek ve katlanan ekranlı modellerini tanıtacak.. 5G sonrası ortaya çıkacak, bant genişliği ve GSM teknolojisi. tahminlerimizden daha güçlü bir dalga oluşturabilir.. Mobil cihazların pil ömürleriyle ilgili yeni bir buluş gerçekleşir mi? Uzun ömürlü pil için kısa vadede bir gelişme beklenmemekle birlikte, pek çok yatırım yapıldığı biliniyor.. Amazon’un uydudan ücretsiz internet uygulamasıyla ilgili denemeleri olumlu sonuç doğurmasıyla mobil kullanım. penatrosyonu genişleyecek.. Birkaç yılda bir yeni bir sosyal medya uygulaması sosyal medyayı sarsıyor, bu yıl yeni bir sosyal medya çıkma ihtimali olabilir mi? Her sosyal medya, daha fazla mobil kullanım anlamına geliyor.. Asistan hizmetleriyle uygulamalar çok arttı, yapay zeka ile donatılmış asistan hizmetleri kapsamını ne kadar genişletecek? Çinli markalar başta olmak üzere, yeni marka ve ürünler çok daha kapsamlı yapay zeka kullanan ürünler sunuyor.