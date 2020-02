Burak Çiçek

Tüm dünya küresel çapta hızla yayılan Corona Virüsü'nü (2019-nVoC) konuşuyor. Soğuk algınlığı semptomlarıyla başlayan hastalık; öksürük, kusma, ishal ve yüksek ateşle kendini gösteriyor. Ardından -özellikle riskli yaş gruplarında-; ağır halsizlik ve akciğer yetmezliği yaratarak, ölüme kadar götürüyor. Bu yazıyı kaleme aldığım saatlerde can kaybı sayısı 305'e yükselirken, hastalık tespit edilen kişi sayısı ise 14 bin 380'e yükselmiş durumda. (The New York Times) Hastalığa yakalananların ölüm oranı yüzde 2 düzeyinde olsa da, sosyal medya üzerinden yayılan görüntüler dünyayı korkutuyor.

Küresel salgın ticareti de vuruyor

Üstelik Corona'nın biyolojik bir savaş olduğu söylenti var. Üstelik bunu 2011 tarihinde vizyona giren Contagion (Salgın) filmine bağlayan bir sürü insan; Çin'in kapalı toplum yapısına da vurgu yapıyor. Ölümlerin, kamuoyuna bildirilen resmi rakamlara göre çok daha yüksek olduğunu söylüyor. Elbette aksi kanıtlanmadığı sürece, tüm bunlar iddia olarak kalıyor.

Hastalığın ilk çıktığı yer Çin'in Wuhan şehri... Bilim adamları virüsün, yılan veya yarasa kaynaklı olduğunu düşünüyor. Ne yazık ki Çin'deki birçok pazarda fare, yılan ve yarasa gıda olarak tüketiliyor. Yine yüzyıllar önce Wuhan'da lakabı ''Kara Ölüm'' olan Veba hastalığı 1347 yılında ortaya çıkmış, ticaret kervanları ve göçlerle Avrupa'ya yayılmış, 1351 yılına kadar Avrupa nüfusunun yarısı bu hastalıktan hayatını kaybetmişti.

Bugün Veba tedavi edilebilir bir hastalık... Ancak Wuhan pazarından tüm dünyaya yayılan küresel çapta risk oluşturan Corona'nın bir tedavisi yok. Hastalara sadece destekleyici tedavi uygulanıyor. Dünya Sağlık Örgütü, Corona Virüsü için halen aşı çalışmalarının devam ettiğini duyurdu. Üstelik aşı bugün bile bulunsa ancak bir yıl sonra insanlara yapılabilir. Çünkü karmaşık tıbbi test süreçlerinden geçmeden, aşı da global bir risk oluşturabilir.

Ticaretin küreselleştiği, gelişmiş ulaşım araçlarıyla zamanın kısaldığı günümüzün dünyasında bu çapta bir virüsün yayılması daha hızlı bir biçimde gerçekleşiyor. Dünyanın bir numaralı ticaret ve teknoloji üretim merkezi Çin. Ucuz iş gücünün yüksek potansiyele dönüştüğü bir coğrafya... Peki, Çin'de üretilen araç ve gereçlerin, kargo yoluyla başka ülkelere gönderimi ile ''yeni tip Corona'' virüsü yayılabilir mi? Tıpkı yüzyıllar öncesinde olduğu gibi ticaret ve göçlerle yayılmış Veba gibi bir risk oluşturabilir mi?

Honda'nın fabrikası Wuhan'da

Hastalığın ilk çıktığı kent olan Çin'in Wuhan kenti aynı zamanda büyük bir ticaret merkezi. Başta evimizin tavanına astığımız avize ve aydınlatmalar olmak üzere pek çok malzeme bu kentten temin ediliyor. Türkiye'deki gümrük noktalarına geliyor.

Honda'nın Wuhan'da 3 adet otomobil fabrikası var. 1 milyon otomobil burada üretiliyor. Hastalık yayılmaya başladıktan sonra Honda, bu fabrikaları süresiz olarak kapattı. Yine General Motors, Tesla, Nissan, Toyota, Renault ve Peugeot’nun sahibi PSA Group Çin'deki üretimlerini tamamen durdurmuş durumda. Çünkü bugün Avrupa'da üretilen birçok otomobilin teknolojik malzemeleri (hız göstergesi, multimedya ekranı, bazı plastik aksamlar) Çin'den ithal ediliyor. Dolayısıyla Corona, otomotiv sektörünü de vurmuş durumda.



Virüs aktivitesi yalnız canlılardan yayılıyor

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Haluk Erakoy konu ile ilgili, ''Koronaviruslar, diğer virüsler gibi, aktivitelerini ancak insan ya da hayvanların canlı hücreleri içinde sürdürebilirler. Virüsler kuru ortamlarda çok kısa bir sürede aktivitelerini yitirirler. Bu nedenle virüslerin nemli olmayan cansız nesnelerin yüzeyinde varlıklarını sürdürmeleri mümkün değildir” yanıtını verdi. Dolayısıyla, Corona Virüsü'nün başta üretilen otomobiller olmak üzere hiçbir cansız maddeden insana bulaşması mümkün değil. Rahat bir nefes alalım.

Otomotiv üretiminde kriz

Ancak küresel çapta artık büyük bir tehdide dönüşen Corona, Çin'i ve dolayısıyla dünya ticaretini çarpıcı bir biçimde etkileyecek... Nitekim kahve zinciri Starbucks, ülkedeki mağazalarının yarısını kapattı. Çin'de otomobil ve yedek parça üretimi ise tamamen durdu. Başta Alman üretici Volkswagen ve ABD'li Tesla olmak üzere, pek çok marka tüm dünyadaki otomobil üretimlerini yüzde 15 oranında azaltma yoluna gitti. Bu ilk önlem.

Ancak Corona salgını bu hızda devam ederse otomotiv firmaları, üretim kapasitelerini muhtemelen daha da düşürecektir. Çünkü yedek parça ve birçok ekipman büyük ölçüde Çin'den ithal ediliyor. Kısa zaman diliminde yeni bir piyasa ve alternatif yaratılamayacağına göre Corona, sadece insan sağlığını değil, ticareti de sarsabilir. Dilerim bu süreç, daha büyük bir global krize evrilmeden biran önce biter ve artık Çinliler, biraz yediklerine dikkat eder!