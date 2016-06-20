Cristiano Ronaldo Milyonlarını Nasıl Harcıyor?

Cristiano Ronaldo, dünyanın en çok kazanan futbolcusu.
Real Madrid'den kazandığı milyonlorca dolar ve çok yüksek fiyatlı reklam anlaşmalarından elde ettikleriyle, Ronaldo şu an harcamak için şaşırtıcı miktarlara varan birikime sahip.
Peki Cristiano Ronaldo bu parayı nasıl kazanıyor ve nelere harcıyor?
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