Denizi demiryoluna bağlayan adam olarak anılacak

Türkiye’ye son dönemde yatırım yapan önemli kuruluşlar arasında yer alıyor DP World… İzmit Yarımca’da 600 milyon dolarlık önemli bir liman yatırımına imza attılar. Şirket dünya liman işletmeciliğinde önemli bir yere sahip… Tam 40 ülkede 82 liman işletiyor. Ve 44 bin kişiye iş sağlıyor. Marmara’nın en büyük konteyner limanlarından birini kuran DP World Yarımca’daki limanına geçtiğimiz günlerde önemli bir yenilik ekledi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut’un katılımıyla açılışı gerçekleşen bu yeni yatırım “Tren geçer Türk bakar” anlayışının değişmesini sağladı.
Bu önemli liman demiryolu ağına bağlandı ve Çin’e kadar kesintisiz taşımaya imza attı. DP World Yarımca, bu sayede Türkiye'nin demiryolu olan her köşesine hizmet vermenin yanı sıra, Kars-Tiflis-Bakü Demiryolu ile Hazar Denizi'ne, oradan da Çin'e bağlanmış oldu.
Açılış töreni öncesi DP World Yarımca CEO'su Kris Adams ile sohbet etme şansımız oldu. Türkçeyi öğrenmediği için pişmanlığını ifade edecek kadar samimi bir isim olan Kris Adams’ı Türkiye her zaman rayları denizle buluşturan adam olarak hatırlayacak.
Limanlarla raylı sistem entegrasyonu bir türlü başaramadığımız bir uygulama idi. Kris Adams bunu başarıp Türkiye’nin dış ticaretini kesintisiz olarak Çin’den Londra’ya bağlamış oldu.
Yarımca’ya gelen yük demiryolu ile Kars-Tiflis-Bakü hattı ile İpek Yolu üzerinden Çin'e de bağlanabilecek. Kris Adams bu muhteşem açılımı anlattığı sohbette moral veren şu tespitleri de paylaştı:
. Böylece limanımız, Orta Koridor üzerinden Avrupa ülkelerine açılan bir kapı özelliği de kazanmış olacak.
. Çin pazarının Avrupa'ya bağlanmasında kritik rol oynayan limanımızın Türkiye'nin stratejik konumlamasına da katkıda bulunacağına eminim.
. Türkiye; 80 milyonluk genç nüfusu ve dünya ekonomisinde ilk 10’a girme hedefi ile bize heyecan veriyor.
. Biz Türkiye’nin geleceğini çok parlak görüyoruz. Bu yüzden uzun vadeli yatırım yapıyoruz.
. Şunun altını çizmek isterim ki Türkiye’ye yaptığımız yatırım şimdiden pozitif sonuçlar vermeye başladı.
. Bize heyecan veren bu ülkenin, ihracatına ve ithalatına katkı yapmayı çok önemsiyoruz.
. Uzun vadede ekonominin büyümesine yardımcı olmak için buradayız. Bu kapsamda da liman operasyonlarımıza ve insan kaynağımıza yatırım yapıyoruz.
. Bu liman dünyanın en teknolojik en çevreci limanlarından biri. Liman işletmeciliğinde dünya devi olan gurubumuz bu limanı ve Türkiye’yi çok önemsiyor.
Lahmacunu seven, Türkiye’de olmaktan büyük mutluluk duyan Kris Adams’ın tespitleri önümüzdeki dönemde de Türkiye’nin uluslararası yatırımcılar açısından ilgi odağı olacağını gösteriyor. Bizi, bizden iyi anlatan Kris Adams’ı dinlerken Türkiye’nin geleceğinden çok umutlu olunması gerektiğini gözlemledik.
Bir ilk yaptılar İzmit Körfezi İpek Yolu’na bağlandı
Liman’ın demiryoluna bağlanması yeniliğine iki önemli isim katılıp önemli mesajlar verdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan bu yatırımı DP World’ün kendi imkanları ile yaptığına dikkat çekti ve “Bu hizmet, özel sektörümüz açısından ülkemizde bir ilk aynı zamanda” dedi. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut ise ”Bu demiryolu açılışıyla birlikte, Yarımca’nın Türkiye’de demir yolu ağı olan her köşeyle bağlantısına vesile oluyoruz” tespitini yaptı. Özetle Yarımca'da bir ilk yaşandı. Ve liman demiryoluna bağlantı. Böylece İzmit Körfezi'nden Çin'e kesintiniz ulaşma imkanı gündeme geldi. Demiryolu liman buluşmasına Ulaştırma Bakanı ve çok sayıda üst yönetici tanıklık etti.
Denizi demiryoluna bağlayan adam olarak anılacak
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