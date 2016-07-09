Dereceye Giren Öğrenciye Profesör Maaşı Kadar Burs

Her yıl olduğu gibi bu yıl da hem devlet hem de vakıf üniversiteleri kendilerini tercih edecek dereceye girmiş öğrencilere cazip vaatler sıralıyor.



Bursta rekor Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi'nde. İlk 500'e giren öğrenciye ayda 6 bin TL verilecek. Uçak bileti, yurtdışı hazırlık diğer 'vaatler'den birkaçı